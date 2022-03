En México, alumnos presentan lagunas en aprendizajes

Sinaloa, México.- Durante la pandemia Covid-19, 18 de cada 100 estudiantes abandonaron la escuela. Es el resultado que arrojó un sondeo de Debate ejecutado a través de un vínculo en grupos de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y mailing, entre los días 4 y 5 de febrero.

El 40 por ciento de los padres de los estudiantes que dejaron su preparación académica aseguraron, en este sondeo, que fue una decisión tomada en familia, puesto que sería más provechoso estudiar de otra forma.

Este ejercicio arrojó, además, que el 20 por ciento de las 100 personas entrevistadas dijo que su hijo no estaba aprendiendo, otro 20 por ciento señaló que la deserción fue provocada por razones económicas, mientras que el último 20 por ciento dio otra causa. Ninguna de las personas aludió a que su hijo había reprobado.

El sondeo realizado por personal de Debate pretende conocer la opinión de los participantes sobre la educación, donde el total de las personas entrevistadas dijo que sus hijos no hubieran abandonado la escuela si las clases hubieran sido en modalidad presencial.

En ese sentido, la misma titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, Delfina Gómez Álvarez, reconoció, previo al regreso a clases presenciales, que tan solo del nivel de educación básica, desertaron alrededor de un millón de estudiantes a nivel nacional.

Aunque en diversas entrevistas con medios de comunicación, la funcionaria federal contrastó con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dejó claro que el abandono escolar fue evidente desde preescolar hasta el nivel superior.

Rezago

Por su parte, el Inegi realizó la Encuesta Nacional para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ED), en la que se informó que 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020, que corresponde al 62.0 por ciento del total. De ellas, 740 mil, es decir, el 2.2 por ciento, no concluyeron el ciclo escolar: 58.9 por ciento por alguna razón asociada a la covid-19 y 8.9 por ciento por falta de dinero o recursos.

Para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones, que representa el 60.6 por ciento de la población de 3 a 29 años. Por motivos asociados a la covid-19 o por falta de dinero o recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas (9.6 por ciento del total de 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021.

En la Ecovid-ED, el Inegi informó que en Sinaloa, más de 127 mil estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, cifra que replicó Mexicanos Primero Sinaloa para hacer un llamado al Gobierno del Estado a implementar estrategias para atender este rezago educativo.

Ecovid-ED se publicó por primera vez el 23 de marzo de 2021 y se actualizaron el 23 de abril de 2021, cuando se reemplazaron los archivos de presentación de resultados, nota técnica y documento conceptual por una segunda edición, debido a que se ampliaron los antecedentes.

A finales del año pasado, Debate dio a conocer información de la Sepyc estatal, donde se estimaba que más de 53 mil alumnos de educación básica habían abandonado la escuela y que 56 mil 200 seguían en riesgo.

Asimismo, con información de la Sepyc se estableció que la población con mayor afectación son los niños y adolescentes de secundaria.

Hasta octubre del año pasado, Sepyc informó que se tenía una deserción escolar del 1.32 por ciento en preescolar, 2.54 por ciento en primaria y 5.37 por ciento en secundaria.

La deserción en nivel medio superior y superior es muy variante, dependiendo de la institución y el programa educativo. Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) reportó una caída del 25 por ciento en su matrícula, situación que esperaban recuperar con el proceso de preinscripción realizado en febrero.

Asimismo, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) reportó una deserción escolar del 13 por ciento en Sinaloa, cifra que, a decir del director general de esta institución, Wilfredo Véliz Figueroa, se encuentra por encima de la media nacional.

Apoyo de madres y padres de familia

El proceso de aprendizaje también se vio afectado por las clases en línea o el programa Aprende en Casa.

Entrevistadas sobre la educación de sus hijos, las madres de familia Victoria Guillén y Gladys Valenzuela coincidieron en que el proceso de aprendizaje de sus hijos en el modelo a distancia fue muy difícil y confuso, puesto que seguían instrucciones de las maestras y trataban de apoyar a sus hijos con lo que ellas y sus familiares más cercanos conocen, sin saber si estaban en lo correcto.

“Otro problema era lograr que mi hijo se concentrara en clases estando en casa, porque hay más distracciones, sin embargo, puedo decir que, ante la situación de que no pudieron ir a clases presenciales, el apoyarlos en casa nos daba más tiempo para ellos”, agregó Victoria Guillén.

Gladys Valenzuela reconoció que hubo muchas dificultades para apoyar a sus hijos en clases a distancia y considera que es mejor una educación brindada en un aula por un profesor preparado para ello, por lo que dijo estar de acuerdo en el regreso a clases presenciales.

“Mis hijos no estuvieron en riesgo de salirse de la escuela, pero sí fue un proceso difícil. Qué bueno que regresen a clases presenciales”, agregó.

De hecho, en un evento público donde se anunció el regreso a clases presenciales a nivel federal, a finales del año pasado, la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, mencionó que una de las principales causas de la deserción escolar en educación básica fue la pérdida de alguno de los papás, o de ambos, durante la pandemia, por lo que los niños no tuvieron apoyo suficiente para continuar con el programa educativo desde casa.

El sondeo de Debate afirma que el 35 por ciento de los estudiantes recibe apoyo de algún familiar para sus clases en línea, el 25 por ciento recibe apoyo de la mamá, el 20 por ciento de los abuelos, el 15 por ciento es apoyado por el papá y solo el 5 por ciento es apoyado por una persona ajena a la familia.

Clases en línea

Por otra parte, específicamente en el sondeo, el 58 por ciento de los participantes consideró que las clases en línea han afectado mucho el aprendizaje, no solo en Sinaloa, sino a nivel nacional; mientras que el 33 por ciento dijo que la afectación ha sido poca; el 6 por ciento no reconoce ninguna afectación en el aprendizaje de los estudiantes y el 3 por ciento no respondió.

Asimismo, el 51 por ciento de las personas sondeadas dijo estar de acuerdo con el regreso a clases de manera escalonada, el 32 por ciento señaló que deberían regresar todos los alumnos a clases presenciales; el 11 por ciento dijo estar de acuerdo en el regreso escalonado, siempre y cuando sea para mejorar el aprendizaje, mientras que el 5 por ciento no está de acuerdo en que reinicien las clases presenciales todavía.

El sondeo realizado por Debate también se enfocó en una evaluación de las clases a distancia, donde el 30 por ciento de los participantes calificó como malo el sistema que utilizó la SEP en modalidad a distancia y en un empate al 35 por ciento los participantes calificaron como bueno y el 35 por ciento dijo que era pésimo el mismo modo educativo.

Las respuestas al sondeo se sustentan con la opinión del 75 por ciento de los participantes que aseguran que en ese modelo educativo los niños, adolescentes y jóvenes prestan menos atención a sus clases; mientras que el 25 por ciento aseguró que prestan igual atención que con el método presencial.

Sondeo web: Evaluación de clases a distancia. Foto: Debate

Recuperar rutinas y aprendizajes

Para la psicóloga educativa Diana Martínez Sandoval, la educación a distancia no terminó de concretarse, dado que presentó muchas dificultades en todos los niveles educativos, sobre todo con aquellos estudiantes que no cuentan con los recursos ni los medios digitales para conectarse y adquirir una educación realmente de calidad.

Esta situación, dijo, ha venido mostrando desventaja en muchos alumnos y generaciones que han tenido la adquisición de contenidos de manera muy diversa.

“Esta situación se está viendo reflejada ahora en las escuelas que ya se está trabajando de manera presencial, porque a la distancia, de alguna manera se tenía el apoyo y el acompañamiento de los padres y docentes, pero ahora en la presencial el alumno ha tenido que demostrar esa habilidad y esos conocimientos que pudo adquirir durante todo este tiempo, sumémosle a esto la situación de la cuestión emocional a la que se están enfrentando para adaptarse a este regreso a la educación presencial”.

Agregó que con el regreso a clases se han registrado muchos casos de ansiedad, de estrés y muchas situaciones que implican ajustar horarios y pasar de una comodidad de estar en casa a iniciar con una rutina con alimentación, horas de sueño y salida de casa a la escuela.

Por su parte, la maestra en educación Nora Guadalupe Valenzuela Ramos dijo que el regreso a la nueva normalidad en las escuelas es muy necesario, puesto que no puede ser sostenible el rezago educativo que implica la educación a distancia.

“Trabajar en las escuelas en presencialidad, por supuesto que va a permitir, primero, hacer una valoración diagnóstica más efectiva de cuál es la situación en cuanto a los aprendizajes de cada uno de los estudiantes, que se dificultaba hacerlo a distancia”.

En segundo lugar, dijo, esa valoración diagnóstica tendría que estar acompañada de un plan de recuperación o de regularización de todos los estudiantes, o por lo menos hacerlo de manera programada o por fases, “en estos momentos, los viernes, las escuelas en general de educación básica se ocupan específicamente de atender a alumnos rezagados, pero no es suficiente, porque son los que tienen una situación, digamos, más crítica de rezago, pero, en general, los alumnos tienen lagunas en cuanto a los aprendizajes porque durante la pandemia se adecuó el plan de estudios y, de los aprendizajes en general, se tuvo que seleccionar los aprendizajes esenciales pero no se cubrió todo”.

En general, agregó, todos aprendimos la forma de proteger nuestra salud, se tiene información suficiente para seguir todos los aspectos sanitarios recomendados por las autoridades y que no se afecte el regreso a las aulas.

Exigen vacunas para niños

En relación a la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el covid-19 a más de 60 mil docentes y personal de apoyo educativo en Sinaloa, el sondeo realizado por Debate registró que el 76 por ciento de las personas entrevistadas considera que esta medida de inmunización no es suficiente para evitar un rebrote del virus en el regreso a clases presenciales, mientras que el 24 por ciento dijo que sí.

Sobre ello, Mexicanos Primero Sinaloa dio a conocer recientemente un desplegado público en que exigen al gobierno federal una jornadas de vacunación a menores de 5 a 14 años para protegerlos del Covid-19.

Al desplegado de exigencia se unieron organizaciones de la sociedad civil, como Save the Children, Abre mi Escuela, Aquí Nadie se Rinde, Pacto por la Primera Infancia, Educo, Convidemos Vida, Red por los Derechos de la Infancia en México, Fundación Femmex, Jalisco Educado, Colegio Piamonte y Usama, quienes sustentaron su demanda en el hecho de que la salud es derecho de la niñez y la adolescencia, consagrado constitucionalmente.

Añadieron que, a raíz de la pandemia por Covid-19, este sector de la población ha padecido afectaciones directas en el goce y ejercicio efectivo de muchos de sus derechos humanos, principalmente a la salud, lo que está interrelacionado al ejercicio pleno de otros derechos, como la educación.

Crisis en las aulas

En el sondeo realizado por Debate los días 4 y 5 de febrero, el 25 por ciento de los participantes dijo que durante la pandemia sí estudió, pero ya no se encuentra inscrito en ningún programa escolar. El 38 por ciento respondió que no se encuentra estudiando, solo el 13 por ciento dijo estar estudiando, mientras que el 25 por ciento dio otra respuesta.

Al preguntar sobre los principales motivos por los que se dejó de estudiar, solo el 40 por ciento dijo haber terminado el programa educativo que estaba cursando, pero un 20 por ciento de ellos reconoció haber reprobado, otro 20 por ciento consideró que no estaba aprendiendo, mientras que el otro 20 por ciento dijo que fue necesario dejar la escuela por cuestiones económicas. Ningún participante en este sondeo dijo que consideraba más provechoso estudiar de otra manera, ni tampoco dio una respuesta diferente a las anteriores.

Los resultados del sondeo de Debate coinciden con los de la Encuesta Nacional para la Medición del Impacto Covid-19 en la educación, del Inegi, así como con las diversas declaraciones de la titular de la SEP federal, Delfina Gómez Álvarez, pues la condición económica o la crisis generada por la pandemia son las principales causas de la deserción durante los últimos dos años.

Sondeo web: regreso a clases. Foto: Debate

Los datos

Sondeo

Entre los participantes, el 38 por ciento dijo que al inicio de la pandemia no se encontraba estudiando, el 13 por ciento dijo que sí. El 25 por ciento respondió que sí se encontraba estudiando durante la pandemia, pero ya no. El otro 25 por ciento dio otra respuesta.

Deserción

Los que dijeron estudiar al inicio de la pandemia, pero ya no, el 40 por ciento terminó sus estudios, el 20 por ciento dijo que había reprobado, otro 20 por ciento aseguró que no estaba aprendiendo, mientras que el 20 por ciento faltante señaló que fue necesario dejar de estudiar por cuestiones económicas.

Clases

El 75 por ciento de las personas participantes dijo que los niños, adolescentes y jóvenes prestan menor atención en la educación a distancia, el 25 por ciento respondió que prestan igual atención que con el modelo anterior, mientras que nadie dijo que prestaban mayor atención.

Deserción

Conalep, en todo Sinaloa, reportó una deserción escolar del 13 por ciento durante la pandemia. A decir de sus directivos, esta cifra se encuentra por encima de la media nacional. Sin embargo, esperan recuperar su matrícula al regreso a clases presenciales.

Medio superior

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) reportó una disminución de su matrícula de hasta 25 por ciento durante la pandemia con el ejercicio de educación a distancia, situación que pretende recuperarse en las preinscripciones de febrero y marzo de 2022.

Nivel básico

Hasta octubre del año pasado, autoridades de la Sepyc en Sinaloa informaron que se tenía una deserción escolar del 1.32 por ciento en preescolar, 2.54 por ciento en primaria y 5.37 por ciento en secundaria.