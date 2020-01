En México no hay terrorismo fiscal: Herrera

Los Mochis, Sinaloa.- Ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni la Asociación de Bancos de México tendrán las facultades para vigilar a detalle los movimientos bancarios que realicen los trabajadores, aclaró Arturo Herrera Gutiérrez.

En ese sentido, el secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal desmintió las versiones que se han dado a conocer a nivel nacional en torno a que comenzaría una cacería en contra de los ciudadanos a fin de conocer si lo que gasta coincide con lo que gana.

“Es falso, nosotros lo vimos en los medios sociales, incluso, lo que valoramos en su momento es si había necesidad de hacer la aclaración, incluso, una de las personas que habían estado promoviendo esta información se le hizo la aclaración y decidió bajar el vídeo que había puesto en los medios sociales”, señaló.

Asimismo, el funcionario federal recordó que las atribuciones que tiene el SAT para vigilar los movimientos bancarios están dadas desde los años 80´s afirmando con ello, que no hay ninguna situación nueva.

No hay ninguna cosa nueva, de hecho en esos vídeos se hacía referencia a que si había más gastos asociados al crédito o a las tarjetas de crédito con respecto a los ingresos, el SAT iba a vigilar”.

Agregó que por definición, las operaciones realizadas con créditos son superiores a los ingresos son monitoreadas con el propósito de detectar aquellas evasiones fiscales, es decir, de los ingresos que el trabajador no compruebe.

“Además los niveles de las líneas de crédito las fija en los bancos no la Secretaría de Hacienda de forma que nosotros no lo vigilamos es información es falsa, no, por supuesto que no hay terrorismo fiscal, es más, ni siquiera sabemos porque sacaron esa información si no se desprendió de ningún posicionamiento de la Secretaría de Hacienda”, enfatizó.