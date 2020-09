En abandono el ejido 20 de Noviembre Nuevo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el mes de marzo inició la contingencia por el covid-19 en el estado de Sinaloa; sin embargo, desde mucho tiempo atrás, las autoridades de Ahome ya se habían olvidado de atender las comunidades.

Una de ellas, es el ejido 20 de Noviembre Nuevo, en donde los vecinos exigen al gobierno municipal de Ahome que encabeza Manuel Guillermo Chapman Moreno que los atiendan, pues en dicha comunidad existen graves problemas tales como fallas en el servicio de agua potable, turbiedad en el mismo, drenajes colapsados y calles inundadas de aguas negras, montes por todos lados y para acabarla, las áreas verdes están en el olvido.

Un cochinero

Tal es el caso de la plazuela, la cual se encuentra en mal estado, llena de maleza, los juegos destruidos, bancas también destruidas y el edificio del kiosco destruido también.

Dato. El ejido 20 de Noviembre Nuevo se encuentra muy cerca de la ciudad de Los Mochis, pero tiene muchas carencias. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

“Lo que nosotros queremos es que nos pongan un poquito más de atención. La síndica municipal que tenemos nomás no sirve para nada, hace mucho que no sabemos de ella, se supone que ella nos tiene que representar pero nomás que no aparece. Ah, pero cuando anda buscando el voto para alguien, pues ahí lueguito aparece y hasta nos hace juegos”, reclamo Carlos, vecino de este asentamiento.

Lo malo. En muchas de las calles de la comunidad existen ramas tiradas, basura que nadie recoge; los vecinos piden la intervención de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

En ese sentido, dijo que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto y los atiendan, pues de ser una de las comunidades más cuidadas, se está convirtiendo en una de las peores del municipio.

Nosotros queremos que el alcalde nos atienda, para eso votamos por él, por un cambio.”