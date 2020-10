En abandono la colonia San Fernando de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa. Tal como ha sucedido en otros asentamientos de Los Mochis, vecinos del fraccionamiento San Fernando denunciaron que las autoridades municipales los tienen en completo abandono.

Y es que, desde hace tiempo, aseguran que la Dirección de Servicios Públicos los ha dejado sin atenderlos y muestra de ello es el área recreativa que se encuentra sobre el bordo del canal del bulevar Agustina Ramírez casi esquina con el bulevar Antonio Rosales, en este sector de Los Mochis.

“La verdad es que sí están muy feos los juegos. Hemos hablado a Servicios Públicos para que vengan y nos ayuden a limpiar esta área porque es una lástima que estén así porque son nuevos, pero no nos hacen caso”, señaló.

Petición

De igual forma, comentaron que este asentamiento presenta serios problemas de alumbrado público que tampoco atienden, lo peor es que aseguran que hay zonas que se ponen muy feas durante la noche y temen que se dé un hecho vandálico, robo u otro hecho.

En el bordo del canal del bulevar Agustina Ramírez construyeron un área recreativa que se encuentra en mal estado. Foto: EL DEBATE

“El alumbrado público es también otro problema que no atienden, vinieron y pusieron de esas lámparas nuevas, pero es que esas nomás no sirven, están parpadee y parpadee y otras que ni siquiera prenden a ninguna hora del día. Es un cochinero el que hay en esta colonia pero pues, total, parece que a las autoridades, al alcalde Billy Chapman no le importa.”

Muchos vecinos podan sus árboles y sin ningún cargo de conciencia dejan las ramas y demás escombro regados en la calle, incluso invaden estacionamientos; nadie hace nada, ninguna autoridad interviene. Foto: EL DEBATE

Por último, pidió al gobierno municipal que revisen las condiciones de las calles pues en algunas existen baches que se convierten en peligro, pero además las banquetas están invadidas por escombro y demás basura que tiran los mismos vecinos.