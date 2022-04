En alerta Choix por contaminación de río en Chihuahua

Choix, Sinaloa.- Debido a la contaminación que aparentemente existe en el Río Verde o Huerachi, en la zona conocida como Huerachi, Chihuahua, que es afluente del Río Fuerte y que colinda al municipio de Choix, Sinaloa, existe alerta de contaminación en aguas de la Presa Huites, reconoció Othon Osuna Soto.

El secretario del Ayuntamiento del alteño municipio comentó que ante esta situación se han hecho recorridos por el embalse a fin de verificar que estas aguas sucias no entren.

Asimismo, aceptó que desde que se dio a conocer esta situación se ha estado en constante comunicación con algunos alcaldes del vecino estado, incluso, adelantó que el presidente municipal de Huachochil ya sobre voló la zona y hasta el momento, no se ha dado con la causa específica pero no se descarta que pudiera venir de alguna mina.

“Lo único que te puedo decir es que nuestra presidenta municipal Amalia Gastélum ha estado sumamente preocupada por lo que pueda suceder porque hay muchos asentamientos que dependen de la pesca, imagínate que entrara esa contaminación y que hubiera mortandad de peces”, indicó.

En la ribera y entre piedras se aloja la mancha de color verde. Foto: Debate

El funcionario municipal sostuvo que de entrar esta agua contaminada a la presa sería un fuerte golpe para quienes viven de la pesca, la ganadería y a la sociedad misma.

“Estamos preocupados porque al entrar esta agua a la presa se pueden morir las cabezas de ganado a los compañeros ganaderos de esa región y peor aún, que pudiera haber algún envenenamiento en los seres humanos, pero afortunadamente la supervisión que se hizo este miércoles en la cola de la presa que es en donde entra el agua que viene de Chihuahua, no hay absolutamente nada, no ha llegado aún la contaminación si es que llegaría porque no sabemos de dónde viene”.

En ese sentido, dio a conocer que de acuerdo a la información que se les ha dado de parte de las autoridades de Chihuahua es que esto que arroja el río no es sustancia tóxica pero no se tiene la veracidad de la información.

La mancha adquiere un intenso color verde neón en algunas partes. Foto: Debate

Osuna Soto comentó que ante esta preocupación y con el objetivo de prevenir cualquier incidente ya se busca el apoyo de autoridades estatales para mantener un monitoreo constante de la corriente que entra al Río Fuerte, especialmente a la presa Huites.

“Nuestra presidenta municipal está buscando hacer contacto con gente especializada en Culiacán para que se vengan y en caso de llegar la contaminación, se hagan las pruebas necesarias y alertar a la ciudadanía de no consumir ni los peces ni dejar que el agua de ahí, hasta ahorita todo es una falsa alarma”.