En completo abandono viven en la colonia 75 de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de ser una de las colonias más antiguas de la ciudad, de esas que forman parte de la historia y de lo que es Los Mochis, la realidad es la que la colonia Heriberto Valdez, mejor conocida como la 75, se encuentra en completo abandono por parte de las autoridades.

Vecinos de este asentamiento aseguran que desde hace tiempo, el Gobierno municipal de Ahome se olvidó de ellos, incluso, señalan que tienen pésimos servicios básicos como alumbrado público, drenaje y agua potable, y aunque lo denuncian, nadie hace nada.

Molestia

“Es una lástima que nos tengan viviendo de esta manera, somos de las primeras colonias junto con la Anáhuac, la 72, entre otras, pero eso no vale nada, al contrario, la gente y las mismas autoridades dicen que pues como somos las más viejas, pues no tiene caso que nos ayuden, pero no se trata de eso, se trata de que nos den servicios de buena calidad, sobre todo porque cumplimos con el pago de nuestras obligaciones”, denunció Gilberto Meza, vecino de este lugar.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades, especialmente una invitación para que pongan en cintura a aquellas gentes que tienen terrenos baldíos que se han convertido en nidos de animales.

La colonia 75 es una de las más viejas de la ciudad de Los Mochis. Los vecinos dicen que es muy poca la atención que reciben por parte del Gobierno municipal. Foto: Libertad Montoya/ Debate

En algunas calles de esta colonia, el servicio de alumbrado público es de mala calidad, aseguran que lo han denunciado en Servicios Públicos, pero nadie les hace caso, piden respuesta. Foto: Libertad Montoya/ Debate