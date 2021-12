En diciembre repuntan las recaídas en personas con problemas de adicciones: presidente de Renapred

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda alguna, las fiestas y los excesos de esta fecha generan un repunte muy importante en cuanto a las recaídas en personas con adicciones, reconoció en Los Mochis Esteban Ramírez Álvarez.

El presidente de la Red Nacional de Centros de Atención Integral de Adicciones (Renapred) mostró su preocupación ante esta situación pues dijo que lastimosamente, esta fecha decembrina representa un foco rojo en cuanto al tratamiento.

“Muchas veces las familias quisieran tener a sus hijos o familiares con ellos en estas fechas pero muchos no están preparados todavía para ser responsables en sus actos, para haber madurado sus emociones, para tener un sentido de responsabilidad que les permita estar bien con la familia, por eso hacemos el llamado a que no salgan y no estén expuestos a la tentación”

Insistió en esta fecha se dispara el consumo de alcohol y droga por eso es importante que la gente toma consciencia y que los padres de familia estén más cerca de sus hijos.

En ese sentido, se refirió a los pacientes que están en los diferentes centros de rehabilitación a quienes dijo, no deben sus familiares solicitar su salida para celebrar estas fechas pues eso representa un alto riesgo.

“Solicitamos que emitieran un documento en el sentido de que propongan que durante estas fechas las personas que están bajo tratamiento no salgan, es decir, todo diciembre no haya egresos porque definitivamente es una temporada en donde muchos si no concluyen su tratamiento de manera exitosa tiene el riesgo de volver a sufrir una recaída”.

Ramírez Álvarez sostuvo que la mayoría de los familiares de estos pacientes si respetan esta invitación conscientes de que es responsabilidad de ellos el que su familias se mantenga limpio o pueda exponerse a una recaída.

Pidió que en estas fechas en donde hay tantas celebraciones se mantenga alejados del consumo de la droga y alcohol refiriéndose a quienes se hacen llamar “bebedores sociales” con quienes dijo, no hay gran problema.

“El llamado es a las personas que pierden el control con su manera de beber, de drogarse porque pueden afectar a su persona y a terceras personas, hemos visto como el estrago del alcohol ha generado muchos accidentes”, asentó.