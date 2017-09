“En el cómic lo importante es cómo contar una historia”

Los Mochis, Sinaloa.- El exitoso ilustrador y publicista mexicano Raúl Valdés, creador del personaje como “Lonchiman”, para Lonchibon, y Oysterman, para grupo Fisher’s, estuvo con jóvenes estudiantes mochitenses compartiendo su experiencia durante su charla “Vivir de dibujar y no morir en el intento” durante el segundo día del Congreso Comunica 2017, que organiza el CIE de Los Mochis.

El ilustrador de la serie Xtreme X-Men, de Marvel, que se inició desde los 17 años en agencias de publicidad como storybordista, convocó a cientos de jóvenes que llenaron la Sala de Diálogos del CIE, a quien les recomendó que para este difícil trabajo es importante leer mucho y ser honesto consigo mismo y con los lectores.

“Saber contar historias no es fácil. Lo que me encanta es narrar historias, no solo es dibujar”.

Dijo que el cómic como tal tiene muchos elementos, pero la narrativa es importante. “En el cómic lo más importante es cómo cuentas una historia, cómo estás narrando las cosas”, comentó. También les recomendó nunca hacer o vender nada que no comprarías tú mismo, porque eso sería una estafa.

“En mis proyectos primero tengo que convencerme a mí mismo; eso es algo que le aprendí a publicidad”.

El ilustrador, que ha laborado para diversas agencias como BBDO, Lowe&Lintas, Publicis, expuso que hoy en día se puede ser un poco creativo y todo se nos resuelve con lo digital y se vale no saber dibujar y hacer cómics. Aconsejó a los jóvenes siempre salirse de su zona de confort; no hay posibilidades de que no logren sus propósitos, solo hay que intentarlo.

SU TRAYECTORIA

Durante su charla Raúl Valdés contó que inicialmente se dedicaba a las ventas en lo que le iba muy bien y decide incursionar en una agencia de publicidad, y se topó con el rechazo a su generación de esos grandes artistas, porque creían que la computadora hacía todo el trabajo.

“Estos artista sabían crear cosas maravillosas a mano, pero no sabían manejar una computadora y terminaron por tirar 40 años a la basura, por el miedo a lo digital y la poca capacidad de observar”.

Comenzó subiendo su trabajo a internet, realizando un webcómic humorístico Shine. Hizo todo tipo de trabajos de ilustración y diseño, desde publicista, storybordista y director creativo. Obtuvo la primera reseña de un cómic digital en el portal Newsarama, siendo uno de los pioneros en este medio en México.

Dejó su prolífica carrera como publicista para entrar a trabajar en el cómic, que es su pasión, en Marvel, y luego de ser un sujeto de éxito, sufre un fracaso que lo llevó a incursionar en el cómic por cuenta propia sobre el tema de abuso sexual en internet, y lo escogieron como ganador de Jóvenes Creadores del Fonca, ahí surgió Muchcali.

El ilustrador terminó por decir que de lo que se trata es de tomar decisiones y aferrarse a ellas y no aceptar nunca un no por respuesta.