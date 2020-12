En enero podrían aplicar multas a dos porcícolas

Los Mochis, Sinaloa.- Para el mes de enero se podrían estar aplicando multas a las dos granjas porcícolas que se comprobó, luego de realizar una serie de estudios y supervisiones, que efectivamente contaminan el río Fuerte al lanzar sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento.

Rosa Isabel Mendoza Camacho, secretaria de Desarrollo Sustentable, precisó que al menos la dependencia estatal no ejecuta acciones por contaminación del río; sin embargo, sí lo hace al descubrir que dichas empresas no cuentan con ciertos requisitos ante esta área para su operación.

Procedimientos

Si atendemos los tiempos administrativos y visualizando que viene el periodo vacacional en donde los días hábiles no cuentan, estamos hablando que para finales de enero a estas dos empresas pudieran tener ya las sanciones correspondientes, indicó.

La funcionaria estatal mencionó que actualmente los dos procesos, es decir, los correspondientes a cada una de las granjas ubicadas en las inmediaciones de la zona de La Palma, Charay, El Fuerte, se encuentran en aplazamiento.

“A estos dos procesos administrativos les estamos otorgando 15 días hábiles para comparecer a los responsables, a los apoderados legales de las empresas, que es lo que por derecho les corresponde. Posteriormente vamos a iniciar un periodo de alegato y los procesos legales que se encuentran dentro de la ley para emitir una resolución administrativa correspondiente”, abundó.

Mendoza Camacho señaló que una de las empresas ya se acercó a la Sedesu a fin de realizar los trámites correspondientes que le permitan operar sin complicaciones, pero lo más importante, garantizando que operan en regla y sin ser un riesgo para el medio ambiente.

“Una de las empresas ya se acercó a la Secretaría para ingresar su manifestación de impacto ambiental, eso no significa que no va a ser multada, claro que será multada una vez que se cierren esos procesos administrativos a diferencia de la otra empresa que el estatus legal es exactamente el mismo; sin embargo, ellos no se han presentado todavía a la Secretaría ni han ingresado ni mucho menos hemos visto la intención de cumplir con la normatividad”, precisó.

Multas millonarias

En ese caso, señaló que la sanción de la empresa que no se ha acercado a la Sedesu podría ser todavía mayor dado a que no se ve la intención de cumplir con los requisitos que hasta el momento no cumple.

“No hemos visto nosotros la intención de querer cumplir con la normatividad ambiental vigente; por lo tanto, la sanción que ellos fueran a recibir podría ser una sanción mucho más elevada a la granja porcícola que ya está en trámites. Las multas varían, pero estamos hablando de multas que van de los 20 a las 20 mil unidades UMA, que en dinero podemos decir que van de mil 700 a un millón 780 mil pesos”, destacó.

Para entender...

Investigan si granjas contaminan el río Fuerte

Por comprobarse que efectivamente existen evidencias suficientes que demuestran que existe una clara contaminación en el río Fuerte, la Secretaría de Desarrollo Sustentable inició oficialmente carpetas de investigación.

La dependencia informó que estas averiguaciones siguen principalmente a dos granjas porcícolas ubicadas en las inmediaciones de La Palma, Charay, municipio de El Fuerte.