En espera del primer buque tanque de Sempra a Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- En un lapso de 6 semanas podrán confirmar la fecha exacta para programar el primer arribo del buque tanque para las pruebas preoperacionales de la nueva terminal de refinados de Sempra Energy en Topolobampo, Ahome, informó Bernardo Cárdenas.

“Sobre el buque tanque de Sempra Energy que va a llegar a Topolobampo para las pruebas de refinado, pues todavía no hay nada, no ha arribado, existen algunos requisitos, algunos permisos que todavía no se les otorgan por algunas de las autoridades correspondientes. Se nos ha informado que en un lapso de 6 semanas podrán confirmar la fecha exacta para programar el primer buque tanque para las pruebas.”

El secretario de Desarrollo Económico del municipio de Ahome comentó que en estos momentos la empresa está haciendo pruebas internas y terminaciones.

Acuerdo

Cabe mencionar que el pasado 31 de enero de este año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representada por su director general Manuel Bartlett Díaz, y la empresa Sempra Infraestructura, a través de su presidenta para México, Tania Ortiz Mena, firmaron un acuerdo de entendimiento no vinculante para el desarrollo de importantes proyectos, como lo son Vista Pacífico LNG, que será una terminal de licuefacción de Gas Natural en Topolobampo, Sinaloa; una terminal de regasificación de gas natural licuado en La Paz, Baja California Sur, así como la reanudación de la operación del gasoducto Guaymas-El Oro.

De Texas a Topo

De acuerdo con el comunicado de Sempra Infraestructura en su página web, el desarrollo de la terminal de licuefacción permitirá a la CFE aprovechar los excedentes de gas natural y capacidad de transporte desde las cuencas de Texas hasta Topolobampo a fin de incrementar el suministro del combustible a las centrales de generación de la CFE en Baja California Sur, en apego al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de suministrar al estado con electricidad de bajo costo y combustibles menos contaminantes y más amigables con el medio ambiente, promoviendo el crecimiento y desarrollo económico en la región, además de fortalecer la presencia de CFE en mercados globales de gas natural licuado.

El acuerdo también contempla la reanudación de la operación del gasoducto Guaymas–El Oro, en el estado de Sonora, a través de una propuesta de nueva ruta que deriva del entendimiento mutuo entre la comunidad yaqui y la CFE, privilegiando el diálogo y el respeto.

Menciona que con esta nueva ruta la CFE podrá abastecer de gas natural a mercados industriales, comerciales y residenciales de los estados del Pacífico Mexicano, Baja California Sur, así como a la terminal de licuefacción de Topolobampo.

La empresa destaca que con estas acciones la CFE contribuye con el fortalecimiento de la seguridad energética del país, reiterando su compromiso con el pueblo de México, y Sempra Infraestructura confirma su entusiasmo de continuar trabajando para desarrollar infraestructura energética en México.

Acerca de Sempra

