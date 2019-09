"En esta vida uno se arrepiente más de lo que no hace "

Los Mochis, Sinaloa.- Originaria de Bachomobampo 2, Anahí Guadalupe Cosaín Montiel es una joven soñadora de 30 años de edad que no desiste hasta alcanzar sus metas.

En 2011 egresó de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Instituto Tecnológico de Los Mochis y desde entonces se ha dedicado a superarse. Su preparación ha sido constante; con esfuerzo y dedicación ha logrado sus propósitos y gracias a su perseverancia está muy cerca de cumplir un sueño.

“Uno de mis sueños siempre ha sido conocer un país diferente al mío y vivir en él, y como no cuento con solvencia económica siempre supe que mi única opción sería por medio de una beca. Revisando la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encontré una convocatoria vigente en Turquía. Los requisitos estaban muy fáciles de cumplir y apliqué en línea. Me llegó que mi aplicación había sido aceptada y confirmé”.

Anahí debe partir el 18 de septiembre a la Ciudad de México para emprender el vuelo a un lejano país que se convertirá en su hogar durante los próximos tres años.

“Fui a la embajada de Turquía en la Ciudad de México a una entrevista, me revisaron mis documentos, todo lo que yo había subido a la plataforma de una fundación que se llama Turkiyebusrlari. Me mandaron a realizar unos trámites, sacar mi Visa y firmar unos acuerdos con obligaciones y derechos. Mis derechos son recibir 950 liras turcas al mes, alojamiento en el dormitorio de la universidad que se llama Ondokuz Mayis, un tutor, un año del curso intensivo del idioma y la maestría en su totalidad”.

Un gran sueño

Tiene en sus manos la oportunidad de estudiar una maestría en la ciudad de Samsun, Turquía, y el ímpetu para conseguirlo.

“Voy a estudiar una maestría en Ingeniería en Alimentos, durante un año me enseñarán el idioma turco porque debo tener cierto nivel de dominio para poder empezar las clases”.

La noticia llegó a su vida de manera inesperada, y en instantes sus años de preparación obtuvieron su recompensa.

“En febrero apliqué la convocatoria y tuve respuesta hasta junio. Yo pensé que no me la iban a dar, sentí mucha emoción, muchas ganas de llorar, fue algo increíble, que me estuviera pasando a mí. Siempre hay que intentar las cosas. Estoy trabajando y hubo un momento en el que dudé en irme, pero dije: en esta vida uno se arrepiente más de lo que no hace. Voy a irme a intentarlo y a ver qué sucede”.

Uno de sus más grandes anhelos está próximo a cumplirse, y para lograrlo acude a la buena voluntad de las personas.

“Mi beca incluye el vuelo de Ciudad de México a Turquía y de regreso. Necesito recursos para pagar mi avión de Los Mochis a la Ciudad de México y los viáticos; también necesito una computadora porque no tengo. Soy una empleada de oficina con un distribuidor de productos de limpieza y mi sueldo no es suficiente. Yo dije en mi trabajo que me iría y no me dieron prestaciones, no cuento con dinero extra”.

Durante dos años se dedicó a la producción de calabaza regional y su meta a futuro es construir invernaderos y elaborar alimentos orgánicos.

“Antes de graduarme me fui al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Hermosillo, hice mis prácticas y una vez ahí terminé mi tesis y me dieron oportunidad de trabajar ahí durante dos años. Duré cuatro. Después trabajé de manera informal en mi comunidad y luego empecé a trabajar en donde estoy. Han sido muchos años de esfuerzo”.

Si usted desea apoyar a esta joven con aportaciones económicas para que pueda trasladarse a Turquía a estudiar su maestría, puede comunicarse al número 662 2 88 65 93.