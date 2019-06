En julio podría aumentar un peso el transporte: Atusum

Los Mochis, Sinaloa.- El 19 de julio, transportistas del servicio público urbano esperan que se autorice el aumento de un peso a la tarifa, informó Raúl Delgado Bustamante.

Hasta ahorita es la plática que hemos tenido con las autoridades, y de que ya es un hecho”, dijo.

El secretario general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) comentó que el acuerdo es verbal, pero esperan que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que tenga validez.

“Platicamos con el secretario de Desarrollo Sustentable (Carlos Gandarilla) y con los dirigentes de la CTM en Culiacán. Estuvieron presentes Miguel Luna y Miguel Loaiza, pero es un acuerdo verbal entre todas las organizaciones del estado de Sinaloa. Siempre hemos creído en los funcionarios del Gobierno del Estado, creemos que lo hacen de buena voluntad y por alguna situación no se concreta, pero igual estamos a la expectativa de que sea real, hasta que no esté publicado en DOF”, dijo.

Aumentos

De esta manera, al autorizarse el incremento de un peso, la tarifa de los camiones Puro Sinaloa sería de 11:00 pesos, y el resto, los que costaban 8.50, ahora cobrarán 9.50 y los de 9.50 subirán a 10.50 pesos.

“Nos han dicho (autoridades) que es definitivo, que ese día (19 de julio) ya no hay vuelta para atrás. Pero esto no será válido hasta que no sea autorizado y publicado en el Diario Oficial de la Federación”, recalcó.

Dificultad

El dirigente de los urbaneros en Los Mochis comentó que el transporte público está en una situación muy delicada.

“Estamos entre la espada y la pared porque la tarifa no nos alcanza a nosotros para mantener un buen servicio, y el costo del boleto es muy oneroso para el usuario, donde estamos de equilibrar un poco las cosas de no afectar tanto el bolsillo, pero igual que nos permita desempeñar la actividad con una ganancia”.

Añadió que el diésel continúa con un precio alto, pero la esperanza es que ya no suba. “Ojalá se siga manteniendo así para que nos dé la oportunidad de hacer planes”.