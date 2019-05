En la región se acostumbran a vivir en el delito: Serna

Los Mochis, Sinaloa.- La intervención psicológica es de suma importancia para la recuperación de las víctimas de delitos, resaltó Rodrigo Serna Liogon.

“En la región estamos acostumbrados de alguna manera a vivir en el delito. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a ellos. Dentro de la consulta clínica nos ha tocado tratar e investigar a personas que tienen algún familiar desaparecido, que le asesinaron a un ser querido, que tuvieron un secuestro exprés o que fueron víctimas de un asalto. Nosotros como profesionales de la salud debemos de saber las técnicas adecuadas para que esas personas recuperen su equilibrio emocional", puntualizó también el coordinador del área de psicología de Salud Municipal durante su intervención en el primer Coloquio de Técnicas en Intervención Psicológica que se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Pública Morelos.

En ese sentido, el especialista dijo que los pacientes que han experimentado este tipo de situaciones son propensos a padecer síndrome de estrés postraumático y depresiones severas, así como también detonar enfermedades mentales graves en personas con una predisposición genética, como la esquizofrenia o la anorexia.

“En la consulta clínica se atienden en su mayoría situaciones relacionadas a la delincuencia organizada en general. De acuerdo a las estadísticas conjuntas de Baja California, Sonora y Sinaloa, en los últimos 10 años, que son las estadísticas que maneja el Inegi, la inseguridad ha aumentado bastante”.

Resaltó la importancia de intervenir psicológicamente a las víctimas de algún delito para ayudarlos a recuperar su equilibrio emocional, y lamentó que aún existe resistencia de la ciudadanía en acudir a terapia psicológica.

Si no hay tratamiento la persona tarda más tiempo en recuperar su equilibrio emocional, por ello la importancia de que las personas tengan la cultura y la consciencia de que la psicología no es para locos, no tiene por qué dar vergüenza. Debemos buscar ayuda profesional”, señaló.