En paro laboral personal de Icatsin en todo Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el 19 de noviembre, un grupo de trabajadores sindicalizados y de confianza mantienen tomadas las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (Icatsin) en Los Mochis en exigencia de la destitución de la directora del plantel, María del Refugio Félix Sánchez.

Denuncian acoso y hostigamiento laboral, trato despota y prepotente, además de nepotismo porque manifiestan que su sobrina, Cassandra Zubia Félix es la administradora del plantel.

Además, exponen que derivado de los malos manejos de los recursos del plantel, existe una deuda que asciende a los 30 mil pesos en el consumo de energía eléctrica, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre.

"Se acercaron autoridades de la CFE para notificarnos que si no se paga el recibo de la luz, hoy mismo se cortará. Sería la primera vez que se le corta la luz a Icatsin Los Mochis, por el mal manejo del recurso del plantel, no puede ser que no puedan pagar un recibo de luz de 10 mil pesos mensuales, teniendo un presupuesto de alrededor de 70 mil pesos mensuales", puntualizó Ernesto Ahumada Sánchez, delegado del Stase en Icatsin Los Mochis.

Otra de la irregularidades que señalan, es que Mario Bonifant Acuña, sobrino de Francisco Frías Castro, utiliza para su uso personal desde hace alrededor de ocho meses una unidad de transporte oficial del plantel, con la autorización de la directora y del propio director general de Icatsin.

"El carro que tiene su sobrino asignado no lo ha entregado y quedó de hacerlo a la brevedad el día de ayer. Esperamos tener una respuesta favorable hoy a medio día, si no, implementaremos otras acciones el próximo lunes, pero la toma sigue, estamos esperando saber qué acuerdan en Culiacán".

Aseguran que el plantón permanecerá hasta obtener una respuesta favorable y que no liberarán la institución hasta que María del Refugio Félix Sánchez sea retirada del cargo.

Cabe señalar que en apoyo a sus demandas, desde el 20 de noviembre personal de los diferentes planteles de Icatsin a nivel estado se sumaron a la protesta.

"Continúa el paro de labores en todos los planteles del estado de 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde. Nosotros vamos a mantener tomado el plantel hasta que destituyan o cambien a la directora".

Foto:ELDEBATE

Informan que en este momento todos los trabajadores sindicalizados de Icatsin del municipio de Culiacán se encuentran reunidos en la dirección general de la institución esperando la llegada del Secretario General del Stase, Gabriel Ballardo Valdez y del Secretario de Organismos Descentralizados del Comité del Stase, Julio César Terrazas.

"Los cuatro planteles que radican en Culiacán, están concentrados en la dirección general de Icatsin, todos los Stasistas del municipio de Culiacán, con apoyo de vialidad del municipio tomaron el bulevar Insurgentes, ahorita llegará nuestro Secretario General del STASE, Gabriel Ballardo Valdez para hablar con el director general de Icatsin, Francisco Frías Castro".