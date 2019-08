En pie de lucha la tarifa 1F para Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de la negativa emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con relación a autorizar la tarifa 1F para Sinaloa, la lucha se mantendrá, pues esta situación afecta directamente a las familias de la entidad, consideró Mario Zamora Gastélum.

El senador de la República dijo que es necesario que la dependencia cambie los criterios de medición, pues es hasta el momento lo que genera es que se mantenga la tarifa actual.

Acciones

“Estamos promoviendo argumentos, tratando de buscar otras alternativas y próximamente vamos a tener una reunión con la Secretaría de Hacienda para poderlo obligar a que comprometa ese recurso para los sinaloenses”, indicó.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

En reunión con el organismo Intercamaral de Los Mochis, el legislador especificó que se debe corregir la medición de la temperatura la cual se hace desde las presas de cada entidad y no de los puntos más críticos.

“También le pedimos que revisara el tema tarifario para pedir la tarifa 1F para todo Sinaloa, hoy únicamente la tiene el norte del estado. Acceder a la tarifa 1F se debe tener durante un determinado periodo de tiempo temperaturas mayores a los 33 grados, pero si no mides en una presa que está rodeada de agua es distinta a la temperatura que se tiene en la ciudad, que es donde vive la mayoría de la gente”.

Mario Zamora, senador. Foto: EL DEBATE

Lucha permanente

Recordó que recientemente se otorgó a Tabasco la tarifa más baja del sistema eléctrico nacional que es la 1F y a Sinaloa se la negaron, situación que descalificó pues, mencionó, no debe de haber entidades de primer o de segundo nivel.

“Vemos nosotros lo que pasó con la luz que a un estado como Tabasco le dan un trato y que a un estado como Sinaloa le están dando otro, entonces yo creo que no deberíamos de permitir que pase eso y no debe ser la discreción de quien está o quien es, a quien sí quiere y a quien no quiere, a quien quieren más o a quien quieren menos”, finalizó.