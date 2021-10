En riesgo de hundirse calles del centro de Los Mochis por socavones

Los Mochis, Sinaloa.- Lozas alrededor de un socavón corren el riesgo de colapsarse, debido a que el suelo quedó reblandecido tras las recientes lluvias que ocasionó el huracán Pamela, señaló el expresidente del Colegio de Arquitectos de Los Mochis, Miguel Enrique Beltrán Aguirre.

"Los drenajes de aguas negras, debido a que los drenajes colapsados dan paso a los socavones o bien solamente puede haber un hundimiento de las lozas, debido al exceso de humedad, la tierra que está bajo el concreto fue retirada por arroyos de agua", resaltó.

Beltrán Aguirre dijo que además de colapsarse el sistema de drenaje, las diferentes capas con la corriente del agua se erosionan y terminan por dejar un hueco por lo que las lozas de concreto con el peso de los vehículos se van debilitando y terminan por colapsarse.

"Y por supuesto que sí hay peligro de que el concreto se hunda ya que no se bloquea en paso de carros, por lo que poco a poco se va venciendo el concreto que está cerca del diámetro del socavón y terminará por fracturarse, pero en el peor de los casos que se hunda", resaltó.

Finalmente dijo que los hundimientos no serán de metros; no obstante, el riesgo es latente de que las lozas de concreto terminen por dañarse, es por ello que las autoridades si no van a repararlos, deben de evitar que hay tráfico de vehículos cerca de los socavones para evitar algún accidente.

"Las autoridades deben de actuar de manera inmediata y no esperar a que vaya haber alguna tragedia, debido a que en años anteriores ya se han registrado accidentes fatales por los socavones", resaltó.