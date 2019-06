En riesgo el pequeño corazón de Lilian Arhemi

Los Mochis, Sinaloa.- Lilian Arhemi Cota Castrejón tiene 4 meses de edad y serios padecimientos congénitos que ponen su vida en riesgo.

De acuerdo al diagnóstico de su cardiólogo pediatra, amerita una costosa cirugía a corto plazo para sobrevivir, y su madre Mayli Adilene Castrejón Vázquez no descansará hasta lograrlo.

“Tiene cardiomegalia grado 3 e hipertensión pulmonar; la vena que va directo a los pulmones está dilatada y tiene crecido el lado izquierdo de su corazón, es del tamaño de una niña de tres años, y a su vez, tiene un soplo, un agujero de un centímetro aproximadamente en su corazón donde se dividen las dos paredes”.

Ayuda. Apelan a la buena voluntad de la gente para recaudar un monto de 300 mil pesos para las cirugías. Foto: EL DEBATE

Requiere cirugía

La pequeña Lilian Arhemi cuenta con seguro social, pero ante la falta de una fecha programada para su cirugía, su familia ha considerado atenderla en una clínica particular debido a la gravedad de sus afecciones.

“En el Seguro Social nos han ayudado bastante gracias a Dios, ya fuimos a Culiacán, y estamos esperando la fecha para ir a Guadalajara a que la operen, pero sí me dieran cita en un lapso muy largo, la llevaré con un médico particular porque necesita la cirugía de manera urgente, por eso haremos todo lo posible para conseguir los fondos”.

«Les pedimos que nos apoyen para sanar el corazón de mi hija; es una bebé muy valiente que desde que nació ha luchado por sobrevivir»: Mayli Adilene Castrejón Vázquez, mamá de Lilian Arhemi. Foto: EL DEBATE

Monto a recaudar

Para operarla, su familia debe reunir 300 mil pesos; solicitan el apoyo de la ciudadanía para recaudar el monto que se requiere para sanar el corazón de su hija.

“La primera cirugía es para reducir la vena, me dicen que es como ponerle un pequeño moñito para que se haga más chica y el flujo de sangre no sea tan excedido. La otra operación sería a corazón abierto para tapar el agujero, el soplo que tiene. En una clínica particular, las dos cirugías me salen en 300 mil pesos”.

En medio de la desesperación, su familia clama ayuda con la esperanza de reunir el recurso necesario para brindarle otra oportunidad de vida.

“Yo estoy desempleada, me dedico totalmente al cuidado de mi hija, y mi esposo trabaja en un puesto de frutas y verduras, por él atendemos a mi hija en el Seguro Social. Hicimos un shower médico en un parque y recibimos el apoyo de muchísima gente; fueron familiares, amigos y personas que no conocíamos. Agradezco profundamente a todos los que nos apoyaron”.

Ayuda

Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número 66 81 05 10 25 con Mayli Adilene Castrejón Vázquez. Y puede realizar su aportación económica al número de cuenta Banamex: 5204 1655 0792 7097.