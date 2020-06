En un hospital todos están expuestos al coronavirus: quimicofarmacobióloga de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de hacerse viral en WhatsApp y Facebook por denunciar la compra del material de autoprotección esencial por parte del mismo personal del Hospital General de Los Mochis (como cubrebocas, guantes y batas), la quimicofarmacobióloga Míriam Susana Valenzuela Araujo, del nosocomio Jesús Kumate Rodríguez, en Los Mochis, abundó que esta profesión, así como todos aquellos que están en la necesidad de laborar en un instituto público de salud, especialmente los dedicados a la limpieza, deberían ser considerados como profesiones de riesgo a las que se les proporcionen estos suministros fácilmente.

Aseguró que poco después de la publicación original, Sergio Loza Rivera, director del Hospital General de Los Mochis, se acercó con el área en específico y tomó una lista de las necesidades.

Él mismo entregó mascarillas N95, y se nos van a estar cambiando conforme a la normativa, conforme a ley, cada siete días de uso, a menos que sea necesario cambiarlas por otra cosa».

Igualmente, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) los directivos se pusieron a las órdenes del área de Laboratorios.

«No es que no haya insumos, sino que está resguardado para el personal que recibe al paciente, que está en contacto con él, y a nosotros nos ponen en segunda línea. No significa que no haya trabajado yo con N95, pero los habíamos comprado, algunos habían sido donados por familiares directos, no por la institución. A raíz del vídeo, ya se volteó a laboratorio y se nos dotó el equipamiento mínimo».

Agregó que en el Hospital General fue para todas las áreas, mientras que en la Clínica Hospital del Issste en Los Mochis se decidió hacerlo por turnos (el matutino ya trabaja con estas protecciones).

El riesgo para el personal de salud

Valenzuela Araujo añadió que un quimicofarmacobiólogo tiene contacto directo, no únicamente con las muestras de coronavirus, sino con todas las afecciones que puedan presentarse.

«Ahorita, como está la situación, todos al interior del hospital nos encontramos en riesgo, desde el administrador que va y nos entrega la nómina; todos los hospitales, como sea que se llamen, están en riesgo, cualquier persona que labore en el hospital».

El llamado

Narró que no hubo ninguna represión por parte de sus jefes inmediatos, aunque los comentarios que recibió iban en el sentido de que a ella siempre se le vio con las protecciones correspondientes, lo que no sabían era el precio de estos insumos.

Los mismos compañeros decían que nosotros no estamos en contacto directo, otros me felicitaron por decir la verdad, algunos me preguntaban sobre el temor a que me corrieran. Yo los exhorto a no tener miedo, a decir la verdad. Si yo mentí en el video, que me lo demuestren».

Valenzuela Araujo se reunía con conocidos de las áreas médicas y adquirían mascarillas N95 y filtros profesionales por internet y en tiendas locales, hasta que comenzaron a escasear.

Actualmente, los institutos médicos donde trabaja ya le proveen los filtros y ya se pueden encontrar con mayor facilidad en farmacias convencionales.

¿Cómo cuidar los N95?

Sobre los cuidados que debe tener una persona que se ve obligada a usar un mascarilla N95, detalló que si no se está en contacto con fluidos que pudieran contener un agente infeccioso, puede durar hasta siete días.

«En el momento en el que se tiene contacto con un paciente o que la parte exterior de la mascarilla reciba un fluido presumiblemente portador de una enfermedad, en ese momento tienes que desecharla. Al momento de quitártela, de manipularla con tus manos, automáticamente el virus se puede quedar en las manos, y el usuario podría inoculárselo por la nariz, los ojos. Si se sospecha que un líquido contaminado la tocó, hay que tirarla. Normalmente, duran hasta siete días», reiteró.

Mi reconocimiento inmenso para todos mis compañeros enfermeras, médicos, químicos, camilleros, radiólogos, personal de cocina, administrativos, de limpieza, sobre todo, porque ellos son personal contratado por licitaciones, y son los más desprotegidos, la verdad», concluyó.

Este es el video de la denuncia de la quimicofarmacobióloga Míriam Susana Valenzuela Araujo que se hizo viral:

Contagios de Covid-19

Al cierre de esta edición, los estados con mayor número de enfermos de Covid-19 son Ciudad de México, el Estado de México y Baja California.

También te puede interesar:

Desempleo impacta a comunidades rurales del norte de Sinaloa en medio de la crisis por Covid-19

Ahome sigue en alerta por Covid-19: no hay condiciones para reactivación

Dan de alta a dos internos del penal de Goros 2 en el Hospital General de Los Mochis