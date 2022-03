En una franela y una cubeta vio un oficio: Ramón limpia carros desde hace 21 años en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Tras separarse de su esposa y de haber sido abandonado por sus hijos, Ramón vio en la franela y una cubeta el oficio de limpia carros, actividad que realiza desde hace 21 años.

Ramón Artemio Vizcarra Gómez, dijo que es originario de está ciudad de Los Mochis, pero que su vida no ha sido como él la imaginó, debido a que actualmente después de haber tenido una familia no tiene nada y sí está solo.

Tras haberlo perdido todo

pensó que tenía qué hacer algo para poder obtener dinero, fue entonces que tomó un trapo y una cubeta y simplemente empezó a lavar automóviles.

Al preguntarle el porqué eligió esta actividad y no otra cosa para obtener dinero, comentó que lavando autos se gana bien, porque en otros lugares pagan muy poco y que además en muchas ocasiones le negaron un empleo.

Trabaja como quiere

“Aquí manejo mi horario, estoy desde las 6:00 a 15:00 horas de lunes a sábado y gana de 300 a 350 pesos al día, aunque hay días malos en donde no logró ganar nada, pero como también cuido carros, me gano algunos pesos”, resaltó.

Don Ramón dijo que tiene 63 años se edad, de los cuales 21 los ha pasado solo, lavando carros y sin rendirle cuentas a nadie, por lo que si quiere trabaja o si no, simplemente se queda en su casa.

“Bueno, no tengo casa, pero me refiero a que me quedo en el lugar que quiero, me quedo con los amigos , pero trato de estar haciendo algo ya que también no hacer nada te lleva a cosas que te meten en problemas”, resaltó.

Don Ramón dijo que trata de no dejar mucho su espacio donde trabaja, pues no faltará quien quiera ganarle el espacio y quitarle sus clientes o bien, estando él ahí, puede llegar alguien que se haga pasar por lavacarros y robar autopartes y que lo responsabilicen del hurto.

“Yo trato de dejar a otro compañero cuando me voy o cuando no voy a ir a trabajar ya que no falta quién quiera robar algo a los carros, ya que se ha dado el caso de que les rompen los vidrios para robar lo que traen adentro”, enfatizó.

Ramón comentó que trata de no ser conflictivo y de llevarse bien con sus compañeros de trabajo, además de tratar de ser amable con sus clientes, ya que de ellos depende si le dan o no una moneda por cuidar sus vehículos, además también en ocasiones le dan un poco más de propina cuando lava los carros, ya que por darles un trapazo cobra 40 pesos y si ya es un lavado por dentro son 60 pesos, por ello trata de ser amable para ganarse la confianza de sus clientes y le den una moneda cada vez que llegan al espacio en donde está para cuidar los carros.

Finalmente, señaló que lo bueno es que la gente que lleva sus autos en donde él está es que ya lo conocen y le tienen confianza, pues sus clientes le encargan sus autos para que los cuide o bien le dé un franelazo para quitarle el polvo.