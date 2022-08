Encaran a diputados locales de Sinaloa por falta de oficinas de gestión

Los Mochis, Sinaloa.- Por qué no cuentan con una oficina de gestión social y qué hacen con el dinero que se les da para las gestiones, además del avance de la iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable que interpusieron, fueron los cuestionamientos que Guillermo Padilla Montiel les hizo a algunos diputados locales de Sinaloa.

Fue durante el anuncio del Premio a la Mujer Rural, cuando el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia le pidió una explicación a los legisladores presentes.

Aseguró que la ciudadanía tiene muchas necesidades, inconformidades e inquietudes y no tienen ni saben cómo contactarlos.

“Hubiera querido tratarlo en una oficina de gestión y ustedes son los únicos que no tienen oficinas de gestión, para lo que el Congreso les paga 20 mil pesos para tener una oficina de gestión. Me podrían decir que tienen teléfono, pero no tienen ustedes el teléfono de las familias, la ciudadanía no tiene a dónde acudir”.

Guillermo Padilla Montiel, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia. Foto: Debate

Se defienden

Ante esta interrogante, la diputada por Morena, Cecilia Covarrubias, explicó que los 20 mil pesos que asigna el Congreso es para ayudar a la ciudadanía y no propiamente para pagar una renta de un bien inmueble.

El diputado también morenista, José Manuel Luque Rojas, aseguró que todo lo que gastan en ayudar a la ciudadanía está debidamente respaldado y justificado.

Mientras tanto, Elizabeth Chía, del Partido Sinaloense, difirió de sus compañeros al considerar que una oficina de gestión siempre es importante, pues a través de ella se pueden canalizar las necesidades de la gente.

Padilla Montiel les preguntó sobre los avances en su iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable que establece, entre otras cosas, el aplicar el recargo por falta de pago y el no corte del agua.

Te recomendamos leer:

Chía precisó que no se ha tocado porque se interpuso una semana antes de concluir el periodo de sesiones.