Enrique de Alba busca concientizar sobre adicción a la masturbación y pornografía a través de “Soñadores”

Los Mochis, Sinaloa.- A través de la conferencia "Soñadores", Enrique de Alba busca concientizar a los jóvenes sobre la adicción a la masturbación y la pornografía, y también sobre el padecimiento de ansiedad y depresión.

El joven de 21 años de edad y originario de la Ciudad de México compartirá con el público su testimonio sobre cómo fue cayendo en estas adicciones y cómo fue el proceso para salir de ellas.

Mañana ofrecerá una charla en la parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, de la ciudad de Los Mochis, a las 18:30 horas con entrada gratuita para jóvenes y padres de familia.

"Busco concientizar especialmente a los jóvenes de que tanto la pornografía como masturbación, depresión y ansiedad son temas serios y hay que tratarlos, no podemos dejarlos pasar desapercibidos porque es algo que está jalando a muchos chavos a adicciones y problemas con ellos mismos, pero que también se están alejando de sus familias y amigos por esas adicciones que ellos están generándose, y también concientizar a los papás sobre esos temas para que sepan cómo ayudar a los hijos", expresó el joven.

Manifestó que su adicción a la masturbación y la pornografía empezó desde que era prácticamente un niño de 12 años.

"Empecé como a los 12 años, a finales de primaria, y ya cuando se acentuó la adicción fue en primero de secundaria".

Expuso que recuerda que fue una noche cuando se adentró a estas adicciones hasta el punto de llegar a no socializar y solo querer estar en su cuarto viendo pornografía y masturbándose.

"No recuerdo específicamente qué fue lo que vi, si fue un vídeo, una imagen o película, que empecé por eso, me quedé despierto toda la noche y a partir de ahí empecé a sentir el placer que daba eso y me seguí, caí muy rápido. No había número específico de masturbaciones al día, más bien dependía de cuánto tiempo libre tuviera, por lo general era gran parte del día, podía estar gran parte del día yo solo en mi cuarto masturbándome, no sé, podría ser chance unas siete veces al día, hasta más veces".

Mencionó que se dio cuenta de su problema cuando ya no se podía controlar.

"Ahí fue cuando me di cuenta que algo malo había, pero tampoco tenía las intenciones de salir al inicio, solamente me dejé llevar y hace como cuatro años ya quise empezar a salir, pero yo estaba bien sumergido en eso. Ha sido un proceso muy difícil, pero ahí va".

Comentó que la ansiedad y la depresión las padeció al mismo tiempo que inició con la adicción a la masturbación y la pornografía.

Añadió que sus padres se enteraron diez años después que inició con estos problemas.

"Llegó un punto en el que yo me di cuenta que eso no estaba bien y no quería que las adicciones me dominaran y me esforcé por salir de ahí. En el momento que empezaron las adicciones me dejé de interesar en las actividades que me gustaban como el fútbol, pasar tiempo con mis amigos no quería, no me interesaba nada de nadie, me afectó mucho en círculo y en las cosas que yo quería conseguir porque ya no me importa nada".

La conferencia "Soñadores" es organizada por Korina Toledo de Pérez y Víctor Betancourt, la entrada será libre para el público y también se transmitirá vía Instagram y Facebook para las personas que no puedan asistir.

Enrique de Alba también se estará presentando con su conferencia "Soñadores" el 2 de febrero en la Universidad Católica de Culiacán a las 18:00 horas, organizado por Vía Familia, en Guamúchil estará el 3 de febrero a las 17:00 horas en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.