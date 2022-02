Enrique de Alba presenta en Los Mochis su conferencia "Soñadores"

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda alguna, sufrir de una adicción es adentrarse a un mundo que parece no tener salida; es detener los sueños y llevar al cuerpo y al alma a un estado de desgaste profundo; sin embargo, el tocar fondo y descubrir que ya no quieres más de eso se requiere todavía de una fuerza mayor.

Así es el testimonio de Enrique de Alba, joven de 21 años, originario de la Ciudad de México, quien por 10 años fue presa de la adicción al material audiovisual para adultos y autoestimulación y terminó en un cuadro severo de ansiedad y depresión. Él compartió su experiencia a través de su conferencia "Soñadores", en la ciudad de Los Mochis.

Testimonio

Aun así, desde hace seis meses, luego de reconocer el infierno en el que se había convertido su vida, decidió levantarse, platicar sobre sus adicciones a su familia, pero sobre todo tomó la decisión de aferrarse a la fe: la Iglesia fue su cobijo y ahora su estilo de vida.

Y orgulloso de este nuevo estilo de vida, Enrique decidió compartir su reconversión con la juventud y los padres de familia de Los Mochis, quienes la tarde de ayer fueron testigos de lo que fue su vida antes de conocer a Dios, a través de su charla denominada “Soñadores”.

“Puedo decir que cuando descubrí junto con unos amigos sobre este mundo me convertí en el peor de los alumnos que mis maestros pudieron haber tenido”, expresó ante los asistentes.

Fortaleza en la fe

En ese sentido, sostuvo que buscaba su felicidad dándose placer, en un momento de adrenalina que lo único que hacía era llevarlo a ese callejón sin salida.

“Buscaba ese momento de adrenalina, pero ahora me doy cuenta que era un momento de egoísmo y quebranto. El amor no es para uno mismo, sino para dárselo a los demás. Estuve 10 años en la oscuridad pero cuando llega el arrepentimiento todo recobra color. Fue difícil pero no imposible, todos los días trato de enfocarme en seguir de pie y aferrarme a Dios”, sostuvo.