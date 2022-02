Enseñan medidas de protección a niños del kínder Gilberto Owen en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Policías y Trabajadora Social, integrantes del departamento de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, impartieron la conferencia Infancia Segura a los alumnos del jardín de niños Gilberto Owen de la colonia Anáhuac en Los Mochis, Sinaloa.

El objetivo de esta plática es que los niños y niñas conozcan la forma en que deben de protegerse, cuando se encuentren en la calle, el hogar o en la escuela.

Los Policía Primero y Abogados, así como las Trabajadoras Sociales, explicaron a los pequeñitos la forma en que se deben cuidar, para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Entre estas medidas, no deben abrir la puerta de su casa a personas extrañas; no aceptarles (a extraños) dulces, mascotas y regalos con la condición de que no les digan a sus papás. Cuando vayan al baño en el cine o lugares públicos, que sea acompañados de sus papás. También les recomendaron No acercarse a la estufa, no jugar con cuchillos, encendedores o fuego.

No contestar el teléfono cuando suene en su casa. Y cuando tengan un problema que les incomode, cuéntenlo a sus maestros o papás.

“Su cuerpo es privado y nadie puede tocarlo, ni amedrentarlos. Solamente los doctores pueden hacerlo, y esto en presencia de sus padres”, explicaron.

Las personas que pueden ayudar a los niños, son: papás, policías, maestros, bomberos, doctores, entre otros. Al final de la conferencia, los agentes de policía abrieron la patrulla que llevaron al jardín de niños, para que los alumnos y sus maestros conocieran su interior, exterior y su funcionamiento. Los ponentes respondieron todas las preguntas planteadas por los asistentes.