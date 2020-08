Entra en funciones OP Ecología; municipio de Ahome se apodera del relleno

Los Mochis, Sinaloa.- De la noche a la mañana el servicio de recolección de la basura cambió. La nueva recolectora de basura OP Ecología comenzó a brindar el servicio en el municipio de Ahome, en el lugar de PASA.

Desde temprana hora, los mochitenses pudieron observar los carros que pasaban anunciando la recolección de basura. Incluso, como no habían avisado a la ciudadanía, un trabajador iba adelante gritando ¡llegó la basura! ¡llegó la basura!

Los mismos trabajadores se veían emocionados en su nuevo empleo. Al preguntarles por qué pasaban en la mañana y no en la noche, luego decían: ahora pasará en el mañana. Los mismos días en que usted tiene en esta colonia, los que hacía PASA, añadían a los vecinos que preguntaban.

Llegan al relleno sanitario

En un recorrido efectuado en las primeras horas de ayer por la zona del relleno sanitario, situado en las proximidades de los Cerros de Barobampo, a unos 28 kilómetros al norte de la ciudad de Los Mochis, reporteros de este matutino constataron que las unidades de la nueva empresa recolectora de basura ingresaban al lugar donde antes estuvo operando la empresa PASA.

Incluso, el acceso al relleno sanitario estaba vigilado por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, asignados al grupo Goter, apostados con varias unidades a la altura de la puerta principal de acceso.

En el lugar también se pudo constatar que ingresaban camionetas operadas por empleados del Ayuntamiento de Ahome, a los cuales se les acondicionaron jaulas para la recolección de basura, principalmente en las sindicaturas.

Los elementos que se encuentran destacamentados en este punto de vigilancia señalaron que la única instrucción que tenían era no dejar pasar a la zona a las unidades de la empresa PASA.

Postura de PASA

Como un atropello calificó el representante de Promotora Ambiental de La Laguna el despojo que el municipio hizo de las instalaciones del relleno sanitario una vez que se notificó que esta empresa dejaba de laborar en el municipio.

Juan Torres, director regional de Relaciones con Gobierno en la Zona Pacífico, comentó que fue ayer cerca de las 19:00 horas (momento en que se concluía la sesión de Cabildo), cuando llegaron al relleno sanitario un sinnúmero de patrullas y tomaron posesión a la fuerza del lugar e impidiendo el paso al personal de PASA.

Que es su propiedad

En ese sentido, afirmó que el relleno sanitario es propiedad de PASA y desmintió la versión de que al término del contrato, estas instalaciones pasan a ser propiedad del municipio.

De igual forma, advirtió que la empresa actuará en total apego a lo que en derecho corresponde en defensa de los intereses, siguiendo el proceso en los tribunales.

Informamos que aunque los servicios derivados del contrato concesión fueron suspendidos a partir del 13 de agosto de 2020 mediante un acto carente de razón jurídica, la defensa de nuestros intereses seguirá en los juzgados correspondientes. Esto no se termina aquí, nosotros vamos a actuar en contra del municipio y de quien resulte responsable porque nos están despojando de un relleno que nos pertenece.

Reconoció que existe preocupación porque los camiones de OP Ecología están entrando al relleno sanitario y desconocen los mecanismos para el trato de estos residuos en su estado final. “A nosotros nos preocupa mucho esta situación porque no sabemos cómo están operando. Los permisos ante las dependencias están a nuestro nombre pero desde este momento no nos hacemos responsables de lo que suceda, porque desde ayer el municipio nos despojó del relleno sanitario.”

Síndica se deslinda

Ante esta situación, la síndica procuradora llamó vergonzosa la situación en la que ha entrado el municipio, ya que consideró que se están violentando los derechos de PASA; reconoció que terminó el contrato con dicha empresa, pero también que es propietaria del relleno sanitario.

Esto es un acto ilegal, es un despojo. Es una propiedad privada, estamos usando nuestra institución de Seguridad Pública para hacer un uso indebido de ella; es un uso indebido de la fuerza pública, es comandada por el edil. Traemos mucha consecuencia y la verdad es que sí me da mucha vergüenza el tema.

Mencionó que aunque sean gobierno no implica que el municipio les pertenezca y puedan actuar en contra de lo que establecen las leyes.

La verdad es que aprovecharte de tu investidura para violentar los derechos de los demás es una vergüenza, la verdad. No estoy defendiendo, como lo he dicho en repetidas ocasiones, a alguna de las empresas; estoy en contra de los actos arbitrarios y me deslindo como Sindicatura de Procuración de los actos que están haciendo el presidente municipal y sus allegados ubicados en los principales puestos de la comuna.