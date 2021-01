Entre charcos por todos lados en el fraccionamiento Las Canteras en Los Mochis por problemas de drenaje pluvial

Los Mochis, Sinaloa.- Hace días se registraron pequeñas lloviznas en la ciudad de Los Mochis debido al frente frío número 29; sin embargo, hay sectores en donde todavía sufren los estragos de la naturaleza.

Tal es el caso de Las Canteras, en donde en varios puntos del asentamiento hay charcos y muchos de ellos están a lo largo y ancho de la calle, y es que vecinos del sector aseguran que tienen problemas con el drenaje pluvial, pues en otras lluvias han tenido el mismo problema.

Denuncia

“Sí es un problema, en esta ocasión llovió poquito, pero imagínese cuando llueve más o que no hubiera llovido más días, nosotros decimos que cómo es posible que siendo un fraccionamiento nuevo, la poquita agua que cae dure días en irse, eso no es posible, se supone que todo el drenaje es nuevo y no tiene por qué falla”, denunció uno de los vecinos.

De igual forma, comentó que en el sector tienen problemas de basura y es que dice que no existe una vigilancia entre los vecinos para que los desperdicios no se saquen a deshoras o que no la dejen en donde sea, que es lo que pasa.

En muchos puntos del fraccionamiento existen charcos que impiden el libre cruce de las calles, dicen que es problema del drenaje pluvial. Foto: Javier padilla/ Debate

Este fraccionamiento tiene muchos espacios sin construir, los vecinos dicen que el municipio puede destinarlos para áreas verdes, pues en este momento son utilizados como basureros. Foto: Javier Padilla/ Debate

Este fraccionamiento se ve sucio y sabemos que es por culpa de nosotros mismos, ni modo”, sostuvo.