Entre el 70 y 80 % de la población ha tenido gastritis

Los Mochis, Sinaloa.- Es muy difícil dar un porcentaje exacto de cuánta gente pueda estar padeciendo gastritis, porque no hay ningún estudio al respecto, pero alrededor de entre el 70 y 80 por ciento de la población del país se ha relacionado con problemas de este tipo, mencionó Rogelio Castro Fonseca.

El gastroenterólogo expuso que el mexicano es propenso a padecer esta enfermedad por el tipo de alimentación en la que se consume mucho picante y alimentos grasosos y condimentados, aunque aclaró que no es la principal razón por la que ocurre la gastritis, pero que sí es un factor que influye en los síntomas de gastritis o parecidos a este.

“Y otro factor, pues yo creo que todo mundo vivimos con estrés que cada vez es mayor, eso también es un factor que contribuye a que haya síntomas de este tipo. El estrés de alguna manera sí favorece que haya un aumento de la secreción de ácido, pero no es la principal razón de gastritis.”

Causa principal

El especialista que consulta de manera particular, así como en el IMSS de Los Mochis, manifestó que la principal causa de gastritis tiene que ver especialmente con la toma de medicamentos.

“Los medicamentos, principalmente los analgésicos, no esteroideos, que son los que se utilizan para los dolores o antiinflamatorios, es la principal causa porque el estómago se inflama, y tal vez en segundo lugar puede considerarse una infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que se adquiere en la alimentación y que se supo de ella más o menos en 1982 y desde entonces se sabe que es una causa común de gastritis”, dijo.

Añadió que los síntomas que casi siempre la gente asocia a gastritis es el dolor en la boca del estómago, que es el epigastrio.

“Es un dolor ardoroso, otras veces puede ser una sensación de vacío, otras veces es presencia de náuseas, otros pacientes pueden tener sensación de saciedad temprana, que comen y se sienten llenos muy pronto, son síntomas que se pueden asociar a gastritis.”

El gastroenterólogo destacó que el principal problema es que la mayoría de la gente se automedica.

“Todo mundo dice tengo gastritis y arranca a la farmacia y se compra sus antiácidos (omeprazol) y de alguna manera solucionan el problema. Lo malo es no atenderse porque mucha gente si le preguntas tiene meses o años automedicándose y no acuden al médico y muchas veces puede haber enfermedades más serias que no las atienden por esa razón.”

En niños

El especialista mencionó que la gastritis regularmente es una enfermedad que se presenta a partir de los 30 años, pero actualmente cada vez se ven más niños que padecen este tipo de síntomas.

“Se ha puesto muy de moda el uso del chamoy. En todas las piñatas, todas las golosinas que comen los niños tienen que ver con chile y chamoy, entonces de alguna manera este tipo de hábitos sí provocan inflamaciones y tenemos un montón de población infantil con síntomas que antes no había tanto”.

En cuanto a las bebidas, expuso que el alcohol irrita mucho la mucosa del estómago y su exceso puede provocar gastritis aguda, en ocasiones hasta con sangrado. Mientras que los refrescos dijo que están asociados a otros tipos de síntomas y pueden ocasionar otro tipo de problemas como la diabetes.

Exhorto

El doctor Castro Fonseca exhortó a la ciudadanía que padece los síntomas para que se atiendan.

“Pues muchas veces puede haber otras patologías que se están manifestando con un ardor y la gente piensa que es gastritis y a veces puede ser un cáncer que está en una etapa inicial, por eso siempre es atender la situación y estudiar el caso para detectar cosas a tiempo.”