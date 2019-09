Entre el lodo vecinos de la Daniel Biul Ruelas: piden pavimentación

Los Mochis, Sinaloa.- Calles lodosas e intransitables que ponen en riesgo tanto a peatones como a automovilistas, sobre todo en temporada de lluvias, aún forman parte del casco urbano de la ciudad de Los Mochis.

Aunque la colonia Daniel Biul Ruelas es una de las más antiguas de Los Mochis, los servicios públicos que el gobierno municipal brinda a sus habitantes no han progresado con el paso del tiempo. Vecinos del sector expresaron su inconformidad por la falta de atención a sus peticiones para mejorar la calidad de vida de sus familias.

“Las calles se encuentran en mal estado y se encharcan cada vez que llueve, las lámparas del alumbrado público no funcionan, el camión recolector de basura no acude con regularidad a los domicilios, no hay patrullaje en la zona y son muchos los solares enmontados”, puntualizó Óscar López.

Manifiestan que las calles son intransitables durante la temporada de lluvias, por lo que solicitan la rehabilitación y pavimentación de las vialidades.

Cuando llueve se forman grandes encharcamientos que las hacen intransitables, es muy difícil cruzarlas”, dijo Lina Buelna.

La mayoría de los niños de la colonia asisten a la primaria Miguel Hidalgo y para llegar a las aulas deben caminar varias cuadras, pero durante la temporada de lluvias, hacerlo se convierte en una proeza por la gran cantidad de lodo que se acumula en las calles.

“Los niños salen limpios, cambiaditos de sus casas, pero se ensucian de camino a la escuela. Las calles están horribles, hundidas, encharcadas, es una tristeza ver a la gente brincar los charcos y caminar en medio del lodo”, expresó Hilda Arce.

Los vecinos del lugar solicitan pavimento que facilite el acceso y la circulación en la colonia. Afirman que para utilizar el servicio de transporte público deben caminar hasta la calle Guadalupe Millán por ser la única por la que circula el camión.

“Se hace un lodazal cuando llueve, se atascan los carros, las motocicletas y las bicicletas, y a pie no se puede cruzar. Las peores calles son la José Osorio y Ramón Rojo, tenemos que andar brincando los charcos”, refirió Ernesto Zepeda.

Peticiones

Los vecinos señalan que anteriormente el camión recolector de basura circulaba por sus domicilios los días martes, jueves y sábados; sin embargo, desde hace meses ya no acude con regularidad.

“La basura está acumulada afuera de las casas porque el carro no pasa, todos sacamos las bolsas los días que se supone que debe pasar, pero ahí se queda acumulada, apestando, además los perros rompen las bolsas”, indicó Perla García.

El dren que atraviesa la colonia se convirtió en un basurero y un foco de infección para los habitantes del lugar. También denuncian que los solares enmontados sirven como criaderos de animales y de moscos.

“Pedimos que limpien el dren, es puro cochinero, está lleno de monte, es un criadero de moscos y de animales. No aguantamos, esta colonia es el basurero de Los Mochis, todos vienen a arrojar sus desechos. Necesitamos que fumiguen, nunca vienen, estamos en el olvido”, afirmó Uriel Quintero.