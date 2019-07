Los Mochis, Sinaloa.- Con motivación y empeño, María Fernanda Montoya López, de 14 años de edad, ha logrado convertirse en una estudiante ejemplar.

Su talento fue recompensado al obtener el segundo lugar en el concurso Alumno Ejemplar 2018 que organiza el periódico EL DEBATE para premiar el esfuerzo escolar de los alumnos más destacados de la región.

“Una maestra me comentó sobre el concurso, reuní mis documentos y acudí a inscribirme. Lo hice porque desde que entré a secundaria empecé a participar en distintos concursos y generalmente no tengo apoyo porque estudio en una escuela privada, asisto cada sábado a Culiacán y se gasta bastante dinero; yo quería ayudar a mis papás de alguna forma”.

Una mente brillante

A María Fernanda le apasiona el aprendizaje, y el conocimiento es lo más valioso que ha adquirido en su vida desde que inició su formación académica.

“Desde pequeña siempre debatí los primeros lugares en aprovechamiento, siempre he tenido buenas calificaciones, me fascina la escuela, siento que dejará un gran futuro en mí, es una manera de poner el nombre de México en alto”.

Por su fascinación a las matemáticas, a su corta edad, se convirtió en entrenadora de niños.

“Mi materia favorita son las matemáticas. Me motiva buscar distintas soluciones para un solo problema. Enseño matemáticas a un grupo de alumnos de primaria, los entreno para las olimpiadas y hemos tenido buenos resultados zonales, regionales, estatales y nacionales”.

Contenta por el reconocimiento que le otorgó EL DEBATE por su brillante desempeño escolar, invita a otros niños a participar en uno de los concursos más importantes de la región.

Me sentí feliz, porque todo mi trabajo y esfuerzo estaba plasmado en ese reconocimiento. Me parece muy bonito que EL DEBATE apoye este tipo de causas. Les digo que se animen a participar, es muy satisfactorio”.

Su preparación es constante porque asegura que entre el poder y el querer el entrenamiento es la distancia. Sus éxitos se los dedica a su familia integrada por sus padres y dos hermanos.

“Mi familia siempre me ha apoyado, siempre ha estado junto a mí y me motivan a continuar en los concursos. He participado en Olimpiadas de Matemáticas, Feria de Jóvenes Emprendedores, Expogenios, Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas, Expociencias Pacífico, entre otros”.

El próximo ciclo escolar cursará el tercer grado de secundaria en el colegio Enrique Arreguín, y aunque aún no decide una profesión, su propósito es: jamás dejar de superarse. “Estoy pensando en ser cardióloga, licenciada en Matemáticas o estudiar Bionegocios. Pero creo que mi meta más grande ya la estoy cumpliendo y es ayudar a otras personas”.

Participó con su proyecto “Jugando con las matemáticas” en la Expociencias Pacífico en Mazatlán, y aseguró su pase directo para representar a México a la Expociencias Latinoamericana 2020 que se llevará a cabo en La Pampa, Argentina.

Aunque tiene asegurado su lugar en el evento internacional, no cuenta con la solvencia para costear los gastos de traslado, inscripción, hospedaje y alimentación.

EL PERFIL

Nombre: María Fernanda Montoya López

Edad: 14 años

Escolaridad: Secundaria

Localidad: Los Mochis

Reconocimiento: Segundo lugar del concurso Alumno Ejemplar 2018

Convocatoria

