Entre fuga de agua y drenaje tapado viven vecinos del ejido Águila Azteca, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con la desesperación, el coraje y la impotencia reflejados en sus rostros, vecinos del callejón Heriberto Valdez Romero, mejor conocido como callejón sin nombre del ejido Águila Azteca, del municipio de Ahome, acusan que desde hace más de un año sufren de problemas con el drenaje y desde hace más de 60 días de una fuga de agua potable ante la indiferencia e indolencia de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama).

Eso sí, detallan, el recibo del agua llega puntual cada mes a sus casas y les cortan el servicio si alguien se atreve a retrasar el pago.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ante esta situación, exigen a la paramunicipal que atienda sus reportes porque no pueden ni siquiera usar el baño, lavar ropa o loza sin que las aguas negras broten por los registros u otras partes de sus casas.

Miedo a enfermedades

Junto a su esposo y sus hijos, Abigaíl Hernández habita una de las viviendas más afectadas por las aguas negras e, incluso, envía a los niños al monte a hacer sus necesidades porque el drenaje está taponado y si usan el sanitario los restos brotan tanto por la taza del baño como por el mismo registro.

“Venimos de Tijuana. Tenemos un año viviendo aquí y estoy sorprendida de esta situación pero más porque los mismos vecinos me dicen que la Japama no va a arreglar nada, que ya lo han reportado y no hacen nada.”

Brotes. En algunas casas salen las pestilentes aguas negras por todos lados, lo que las vuelve insoportables para las familias que las habitan. Foto: Jorge Cota/ Debate

El temor tanto de ella como del resto de las familias son los niños, que sufran de enfermedades gastrointestinales o de la piel por culpa de las aguas negras.

Impotencia. En otras viviendas, el drenaje ya humedeció la tierra alrededor de los registros y amenaza con causar estragos y contaminar el ambiente. Foto: Jorge Cota/ Debate

Un añejo padecimiento

Por su parte, Susano Enrique Zavala Espinoza, tendero del callejón, ahondó en el asunto al manifestar que el problema que tienen es de fondo, pues la Japama se olvidó de ellos al momento de reponer la tubería en todo el ejido, menos en el callejón sin nombre.

“Ya lo hemos reportado infinidad de veces pero no se destapa. Ha venido el camión pero no se destapa porque los tubos del drenaje en la calle están quebrados. Se necesita que arreglen el asunto. Urge.”

Temor. Los niños son más propensos a sufrir a causa del problema, y sus madres y abuelas aseguran que lucharán hasta que se les solucione. Foto: Jorge Cota/ Debate

En tanto, María Consuelo Gastélum Zañudo y Ana Bertha Vega Bernal, quienes cuentan con nietos de meses de nacidos en sus casas, viven en la incertidumbre y el miedo de que adquieran enfermedades de la piel a causa de las aguas negras.

De hecho, Bertha Vega agregó que como el problema es intermitente, hace cerca de tres años otro de sus nietos, entonces de 12 meses, se enfermó de la piel por este mismo motivo y no quiere que pase lo mismo con el nuevo bebé que llena de alegría su hogar.

“No, oiga, no es posible todo lo que sufrimos porque para empezar al callejón no le ponen ni nombre, por eso es el callejón sin nombre. Queremos que nos atiendan así como nosotros pagamos el servicio. Dicen que no funciona el váctor, pero vemos que pasa por las calles, por la carretera; entonces, ¿nada más para aquí no sirve?”.