Entre la oscuridad y calles de polvo viven vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Los Mochis, vienen prácticamente en el abandono, debido a que las autoridades no voltean a verlos ni por equivocación, pues enfrentan dos problemas: la falta de luminarias y las calles polvorientas.

La señora Rosa María Martínez López, habitante de ese asentamiento humano, dijo que ya tienen varias administraciones municipales que no hacen el esfuerzo para gestionar que les echen balastre, mucho menos para la pavimentación.

La señora Rosa María Martínez además lamentó que las luminarias no hayan sido remplazadas, pues muchas de ellas tienen meses, si no es que años, sin prender y cuando llegan a repararlas, son vandalizadas por los malvivientes con la finalidad de que en las noches no los vean lo que hacen.

“No es que generalice o quiera decir que todos los jóvenes de las colonias vecinas sean amantes de lo ajeno, pero en las noches es cuando vienen a nuestra colonia y desaparecen cosas; en ocasiones no son de gran valor, pero robar es robar y las autoridades poco han hecho, pues los rondines de los policías no son muy frecuentes”, resaltó.

El exhorto

En ese mismo sentido, la quejosa hizo un llamado a las autoridades municipales para que en este trienio hagan el esfuerzo de mejorar los servicios públicos como mantener iluminadas las calles, pero sobre todo que haya vigilancia.