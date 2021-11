Entre organizaciones que buscan vivienda en Ahome no hay rivalidad; Sedatu no hace alianza con falsos líderes: Rosa Soto

Los Mochis, Sinaloa.- Entre los colectivos que buscan vivienda en el municipio de Ahome, no hay rivalidad por ser favorecidos con casas, simplemente Sedatu Vida Digna no coincide con pseudo líderes que se aprovechan de la necesidad de la gente, expresó Rosa Aideé Soto Martínez, lideresa de esa organización aseguró que aliarse con falsos líderes como César del Pardo para obtener viviendas le traería más perjuicios que beneficios, debido a que él no es un líder natural que busque el beneficio de la gente, debido a que siempre ha sacado ventaja personal de lo que hace.

"Nosotros no consideramos necesario hacer manifestaciones o plantones para llamar la atención de las autoridades para exigir viviendas, debido a que ya hay acuerdos con las autoridades", resaltó.

Soto Martínez dijo que para ella y sus seguidores resulta más positivo mantenerse alejada de líderes como César del Pardo ya que hablar de una alianza con él perjudicaría el a avance que tienen con Infonavit y las autoridades municipales.

"Nosotros en un inicio coincidimos con César del Pardo porque supuestamente tenía los mismos objetivos que nosotros; no obstante, mostró sus reales intenciones y fue cuando nos alejamos, nuestra organización es legítima, auténtica que busca beneficiar a las familias que realmente necesitan una vivienda", subrayó.

Soto Martínez señaló que desafortunadamente hay gente desesperada por vivienda y se dejan llevar por falsos líderes que solamente les piden dinero a sus seguidores y no obtienen ningún beneficio.

Leer más: En Paredones será la primera Feria Bienestar en Ahome

"Nosotros nos deslindamos de cualquier gestión que haga César del Pardo respecto a acciones que se hagan para obtener viviendas. No hay rivalidad, si él y sus seguidores buscan vivienda que lo hagan, pero solamente aclaro que no tenemos nada que ver en trabajar de manera coordinada", resaltó.