Entregan Galardón CER a 15 empresarios y negocios gastronómicos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de reconocer a quienes han dedicado su esfuerzo, tiempo, dinero y empeño en el sector gastronómico local, el Consejo Empresarial Restaurantero realizó la noche de ayer el Galardón CER 2022, en la ciudad de Los Mochis.

En esta ceremonia se entregaron 15 reconocimientos a empresarios y negocios enfocados en este rubro económico que representa gran importancia en la economía local y en la generación de empleos.

Durante el evento, Leobardo Miranda Moreno, presidente del Consejo organizador, agradeció a los presentes que hicieron posible este recogimiento pero sobre todo, los invitó a continuar bajo la línea que se han conducido en este momento no sólo para mantenerse sino para crecer.

"Esto es de sumar esfuerzo y talento, eso es lo que somos en el Grupo CER. Gracias a Dios, a mi familia y a todos ustedes por estar aquí presentes", dijo.

Por su parte, Bernardo Cárdenas Soto, secretario de Economía en Ahome, comentó que en Sinaloa es la primera vez que se premia la trayectoria, el esfuerzo, el éxito, el trabajo, la contundencia de todos los que tienen que ver con esta industria.

"Lo he dicho en dos o tres ocasiones, para mí el estar en este tipo de eventos me trae muy buenos y gratos recuerdos pues crecí en este ambiente, vengo de un padre que ha sido muy exitoso en los comedores industriales, en los bares, en las taquerías y bueno, se, conozco, he vivido lo que se siente llegar a un restaurante y verlo lleno, la satisfacción y se también lo del que se siente cuando ves una silla vacía, para todos los que están involucrados en esta rama tenemos tanto que agradecerles, es un honor y un orgullo ".

Mientras tanto, Ahuitzolt López Apodaca, subsecretario de Fomento Económico en Sinaloa, se dijo contento de lo que se está logrando en Ahome en donde en crecimiento especialmente del sector empresarial y emprendimiento es notorio y satisfactorio.

"Mucho de lo que hemos vivido y lo que nos enseñó la pandemia es que solos no podemos, necesitamos hacer equipo y eso se hace con todos los sectores y el cariño que tengo al sector restaurantero es grande, la verdad entiendo todo el esfuerzo, amor y dedicación. Ese amor y ese cariño nos hace ver en compromiso que tiene el sector, el esfuerzo que representó en la pandemia sobrevivir, reforzaron al sector empresarial y no se dejaron morir", mencionó.

Galardonados

Durante la ceremonia se entregaron galardones por años ininterrumpidos de servicio a los siguientes negocios: al restaurante Tacos Jaime por más de 30 años; al restaurante El Quemado por más de 40 años; al Despacho Gámez Leyva por más de 40 años; al restaurante Tortas Moka por más de 60 años y al España Restaurante por más de 69 años.

Los galardonados fueron los siguientes: el Galardón a la Innovación Restaurantera del Año fue el restaurante Arriba Fish & Grill representado por Jesús Lorenzo Fierro Navarrete; el Galardón al Restaurante de Cocina Mexicana del año al restaurante El Terreno representado por Jesús Enrique González; el Galardón al Gerente de Sucursales del Año al restaurante Flash Burguer representado por Flavio César Mejía Alarcón.

El Galardón a las Jóvenes Emprendedoras del Año se reconoció al restaurante Sushi Campero representado por Nereyda y María Magdalena Castillo Vizcarra; el Galardón al Joven Emprendedor del Año al restaurante Rice N Wok representado por Jesús Sandoval Chaidez; el Galardón al Chef de Mayor Trayectoria del Año se le dió al restaurante Pitaya Costes representado por el chef Alejandro León León; el Galardón al Restaurante de Hoteles del Año se le dio al restaurante Hotel El Dorado representado por el chef Teodoro Verdugo Félix y Óscar Pulido Romero.

Te recomendamos leer:

El Galardón a la Empresaria de Proveeduría del Año se le dió a Price Market representado por Helia Yolanda Ruiz Favela; el Galardón a la Empresarias Restauranteras del Año se le dio a Restaurante Manzana representado por Grecia Esperanza y Solange Guerrero Torres y en Galardón al Empresario Restaurantero del Año se le dio a Restaurante Chinaloa representado por Andrés López Domínguez.