Entregan Premio TecnoAgro a Ócar Morales

Los Mochis.- Con el ánimo de tener un año próspero con mejores condiciones para el sector, agricultores de la región iniciaron este martes con la celebración del Día del Agricultor.

Con el patio de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur como escenario, la directiva del organismo del sector privado entregó el premio TecnoAgro a Óscar Gerónimo Morales Meza y se reconoció la trayectoria agrícola de Ramón Ruelas Vázquez.

Se reconoció la trayectoria agrícola de Ramón Ruelas Vázquez. Foto: EL DEBATE

Durante su participación, Morales Meza agradeció a la AARFS la disponibilidad y el compromiso que a lo largo de muchos años ha mostrado, en especial, para el crecimiento tecnológico que permite una mejor productividad y rendimiento reflejándose en resultados satisfactorios para los productores pues, pues lo que se busca es una agricultura con tecnología de vanguardia.

“Creo que el navegar en esas aguas y en estos tiempos, el poder hacer que los productos sean redituables para quienes ejercen esta profesión tiene aún un mérito más grande debido a las dificultades que se viven con respecto a las economía actuales del país y conjugado con las normas y aranceles que otros países nos imponen, pero algo que no tiene comparación, es el estar organizados, la gente que no lo está, no tiene rumbo ni una visión de a dónde ir”, subrayó.

Por su parte, Ruelas Vázquez agradeció a quienes hacen posible su trabajo de quienes ha aprendido, en especial, por formar parte de las primeras filas de la Asociación de Agricultores.

“Me siento orgulloso y a la vez agradecido de haber podido contribuir al buen éxito de su recorrido que hoy en día está en la dirección de Marte Vega a quien le deseo la mejor de la suerte. Exhorto a todos los agricultores miembros para que siempre estén dispuestos a aportar su valiosa contribución para mantener a flote a la Asociación en beneficio de la comunidad agrícola, de sus familias y de la sociedad entera”, dijo.

Con buen ánimo

En tanto, Marte Vega Román, presidente de la AARFS, señaló que pese a las condiciones difíciles a las que se enfrenta el sector, siempre es un bueno momento para agradecer lo que se tiene y las bondades que la naturaleza les brinda.

“Formalmente iniciamos los festejos, muy contentos, muy alegres, a pesar de los problemas que siempre los tenemos, pero convencidos de que vamos a salir adelante y a partir de ahora (ayer) y mañana a festejar”.

“Hay muchas cosas por las que hay que agradecer: tenemos agua en las presas, los trigos están bien, el maíz viene bien, hay mucho por qué estar agradecidos; por eso tendremos una misa mañana a las 10:00 en la iglesia de Fátima”.

Por último, pidió a sus compañeros de actividad olvidarse por un momento de los problemas y disfrutar de su día.

“El día 16 ya seguiremos en lucha, pero hoy estamos de festejo. Todos se sienten orgullosos de ser agricultores, una labor muchas veces difícil pero contentos de ser parte de esta actividad, y vamos a seguir festejando como lo merecen”, puntualizó.

Reflexión de un agricultor

Tierra y agua se combinan

para engendrar el fruto de la tierra

que espero y anhelo recibir.

Fruto que creo merecer

como recompensa al trabajo

y esfuerzo desarrollados

cuando he afrontado tiempos

de copiosas lluvias, intensos fríos

y no asomaron los días soleados.

Fruto que sabré acariciar

porque seguramente

me habrá de estimular

a seguir adelante con paso firme en el diario y agotador caminar

Fruto que con mi familia

habré de compartir y disfrutar

cuando es ella quien con su

cariñoso aliento

armoniza la razón de mi existir.

Fruto que quisiera poder

multiplicar

sabedor de su escasez

y que tanto demanda

la cada vez creciente humanidad.

Por todo ell amo mi profesión

aunque en ocasiones suele ser difícil, agotadora,

a la postre resulta venturosa

y apasionante

hago camino, soy caminante

llevo a Dios adelante

¡con fe, entusiasmo y mucho

corazón!



Un saludo muy cordial a ustedes, amigas y amigos que se dedican a la noble profesión de producir alimentos, con motivo de festejarse hoy el DÍA DEL AGRICULTOR

Neptuno Vega Herrán

Los Mochis

15 de mayo de 2019