Entregan ambulancias de SUMMA y máquinas fumigadoras a sindicaturas de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de atender las necesidades de urgencias médicas que existen en las sindicaturas del municipio de Ahome, el alcalde Gerardo Vargas Landeros entregó las ambulancias de SUMMA a cada uno de los síndicos.

De igual forma y ante la necesidad de atacar la grave plaga de moscos y prevenir a su vez los casos de dengue, zika y chikungunya les pusieron a disposición máquinas fumigadoras.

Durante el evento, Ramón López Félix, director de Salud Municipal de Ahome, recordó que estas ambulancias fueron adquiridas a través de un contrato de arrendamiento con posibilidad de adquirirlas al término del mismo, compra que se dio debido al resultado en cuanto a atenciones brindadas.

"Cuando platicamos en su momento con nuestro alcalde Gerardo reconoció que era un programa que estaba rindiendo frutos y aceptó continuar con ellas y comenzó el cabildeo para platicar con el presidente Fierro y al final llegó a buenos términos, así fue como se rescatan las ambulancias para continuar con este proyecto que tanto le ha dado a este municipio. Estas ambulancias se adquirieron antes de empezar la pandemia entonces Ahome fue el municipio que estuvo preparado para ese evento porque brindaron servicios a toda la población y de forma gratuita", sostuvo.

Mientras tanto, el alcalde Gerardo Vargas Landeros dijo que este tema de más ambulancias es un compromiso reconociendo que funcionarion bien, pero agregó que habrán de optimizar el uso de las mismas a fin de que los resultados sean mejor.

"Entiendo que se compraron para las sindicaturas, entonces se irán para allá, no tienen que estar en Los Mochis, la que está en El Carrizo me dicen que está siniestrada pero ya la están arreglando pero las demás, se las vamos a entregar a los sindicos para que ellos se hagan responsables de sus sindicaturas".

Por último agradeció a cada uno de los presentes, síndicos, funcionarios y personal de SUMMA por su compromiso en este programa, invitándolos a seguir trabajando por el bien de los ahomenses pero sobre todo, a cuidar las unidades.

"Agradezco a todos su presencia, hagan buen uso de las ambulancias por favor, no abusen de ellas, la verdad que no me he subido a ninguna pero me dijeron que están en excelentes condiciones y con eso me quiero quedar, si les estamos entregando vehículos muy buenos que sea para el servicio de la sociedad pero no me estén trasladando gente con dolor de cabeza que pudieron haberle dado una pastilla nada más ustedes cómo para médicos".

En el evento estuvieron presentes algunos funcionarios municipales y la diputada local Juana Minerva Vázquez.