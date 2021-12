Entregan apoyos invernales en Las Lajitas, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En atención a las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad y ante la temporada invernal, el Sistema DIF Ahome inició este martes con el programa "Abrazando a Ahome".

En él, las familias de Las Lajitas pudieron recibir apoyo para mitigar el frío tales como cobijas, despensas y ropa de abrigo.

Durante el acto, Fernanda García, directora del DIF Ahome, comentó que esta es una de las campañas más importantes que tiene como objetivo proteger del frío y dar calor de hogar a todos los habitantes de estás comunidades que necesitan ayuda.

"En esta ocasión beneficiará a mil 135 familias de comunidades como Las Lajitas, El Echo, Plan de Guadalupe, Las Tortugas, Goros Dos. Nos enorgullece y nos llena de alegría poder visitarlos y escucharlos, escuchar sus necesidades y poderlas atender a través de más distintas áreas del municipio. Agradezco el apoyo de nuestro señor presidente y de su esposa que nos motivas a seguir adelante", sostuvo.

Por su parte, Mónica Torres de Vargas, presidenta del DIF Ahome se dijo contenta de poder iniciar en Las Lajitas este programa. "Es un orgullo que estemos aquí este día, estoy muy contenta, les deseo felices fiestas".

En tanto, Ricardo de Jesús López, síndico municipal de Higuera de Zaragoza agradeció que este campo pesquero haya sido el primero en beneficiarse con este programa en donde dijo, hay gran necesidad.

"Cuando hay compromiso de parte de los funcionarios venir hasta acá está cerca, cuando se conoce las necesidades de un campo pesquero no hay límites. Muy agradecido con la señora aquí presente porque no es muy dado que venga acompañado del señor presidente que se le da la sensibilidad de ayudar a la gente, los funcionarios públicos debemos ser así, sensibles", indicó.

Por último, el alcalde Gerardo Vargas Landeros reconoció el trabajo que hace el DIF haciendo alusión que lo que busca es mejorar la parte de necesidad de la población.

"Para mí es un gusto venir a ver cómo están, ver el cariño que tienen a su representante me da mucho gusto, me siento contento de que me hayan invitado a venir para acá, muy satisfecho de que estén implementado este tipo de programas y les dije que no quería venir y que les faltaran apoyos y me dicen que si traen para todos pero lo más bonito es que estamos en la época del año más hermosa, tiempos de paz, de reflexión pero de tener muchos cuidados, hay que cuidarnos del frío, las mujeres y hombres mayores, a los bebés, a todos, hay que cuidarnos pónganse las vacunas de la influenza, del Covid-19, si alguien no se las ha puesto avísenle al DIF para ver cómo le hacemos pero necesitamos que la mayoría de Ahome esté protegida, es importante que no juguemos con la salud de nadie".

En ese sentido, prometió que a través de la Dirección de Salud Municipal asistirán a este campo pesquero con una caravana de salud y atienda las principales necesidades.

"Con esta tranquilo me voy y que lo que pidieron si se los podemos cumplir y la mayoría de esto lo vamos a comenzar en estos días, es el regalo de navidad de parte del Ayuntamiento".

Cabe mencionar que el objetivo de dicho programa es acudir a cada una de las comunidades y colonias en donde las familias requieran este apoyo.