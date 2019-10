Entregan bonos de estímulo para Bomberos de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de incentivar y reconocer el trabajo y esfuerzo que los Bomberos realizan en cada uno de los servicios que brindan, este martes se inició con la entrega de estímulos económicos para alrededor de 80 trabajadores y voluntarios.

Tomás Chávez Salomón, presidente del Patronato de Bomberos de Los Mochis, dijo que será un total de 750 mil pesos distribuidos en los elementos que están tanto en las bases de la ciudad como aquellos que brindan sus servicios en las estaciones de El Carrizo y Ahome.

“Esto era una deuda de un pendiente que teníamos con ustedes y como lo dije, no les vamos a pedir más trabajo porque ustedes siempre han estado trabajando al 100, nuestra meta era elevar la calidad en el servicio de Bomberos activos de paga y voluntarios y esto es darles una compensación por el esfuerzo que realizan durante todo el año, no les vamos a pedir más trabajo porque sabemos que no es necesario”.

Asimismo recordó que en muchas de las ocasiones, las circunstancias para los bomberos es injusta.

Por citar un ejemplo comentó que en el incendio de hace días de una pipa, el equipo de bombeo estuvo desde en la tarde hasta horas de la madrugada trabajando.

“Pongo de ejemplo este caso porque son empresas fuertes grandes la de esta pipa y ni siquiera agua le dieron a la gente entonces cuando a nosotros nos llega la llamada de auxilio tenemos que mandarles además del servicio pues hidratación alimentos y no nos estamos quejando pero sí estamos para resaltar el trabajo que realizan los compañeros pero aún así, los bomberos van a estar trabajando y serán constantes”.

Recursos

Chávez Salomón precisó que son 750 mil pesos los que serán repartidos entre los bomberos, recurso que dijo, desde el jueves pasado ya fue entregado a la corporación.

“En cuanto a los recibido sólo hicimos la cuenta y se los damos hoy a ustedes para los bomberos de paga en teoría son 25 mil pesos para cada uno menos los impuestos quedan en 22 mil 240 pesos, para los de El Carrizo son 15 mil menos los impuestos queda en 13 mil pesos pasaditas, y para los voluntarios son mil 500 pesos para cada uno, quisiéramos darles más pero la posibilidad económica no nos dan, entonces, les pido seguir trabajando igual que siempre”, precisó.