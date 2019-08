Entregan certificado de salud a empleados de tiendas de conveniencia

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de la clausura masiva que se dio de tienda de conveniencia por supuestamente no cumplir con las medidas correctas y el permiso para el manejo de alimento, este viernes de entregaron 88 certificados de salud.

José Luis León Valdez, subdirector de Salud Municipal, explicó que este trámite corresponde a una capacitación sobre el manejo higiénico de los alimentos al personal de estos establecimientos así como a una serie de estudios médicos, esto realizado en conjunto con el personal de Coepriss.

"En este caso son todos los Oxxos a nivel de Los Mochis son a los que se van a estar realizando los certificados de salud. Ahorita son exactamente 88 empleados que son de diferentes tiendas de estas de las que hablamos. Fue Coepriss junto con Salud Municipal este trabajo que es constante para todos los que manejan alimentos en el municipio de Ahome", precisó.

El funcionario comentó que no solo se van a capacitar a estos primeros 88 trabajadores que fueron escogidos aleatoriamente sino que buscarán que luego de estas clausuras, sean todos los empleados de todas las tiendas las que estén certificadas.

Cabe recordar que al menos 16 tiendas fueron clausuradas por la Dirección de Inspección y Normatividad por supuestamente no tener el permiso del manejo de alimentos pues justificaron que de acuerdo a denuncias ciudadanas se detectó que en estas tiendas los productos se vendían con la fecha de caducidad caduca.

"Esta certificación es un requisito que todos deben de tener todas las personas que manejan alimentos en todo el municipio de Ahome, esas fueron las órdenes desde que inició la administración para que todos los empleados, todas las personas que manejan alimentos en los negocios tuvieran ese certificado de salud".

Asimismo dijo que es importante cumplir con este requisito en el cual se busca no solo capacitar a los empleados en el manejo de los alimentos, sino también en verificar que estas personas no tengan alguna enfermedad activa que pudiera poner en riesgo la salud de los comensales o clientes.

Agregó que las faltas a las que pueden ser acreedores quien no tenga este certificado de salud recaen en que no estén conservando bien los alimentos, que no los estén refrigerando y que no los estén elaborando de manera que puedan tener calidad, "y sobre todo, que no tengan ese manejo y ese cuidado del uso de guantes, gorra y cubrebocas para evitar la contaminación de los alimentos".