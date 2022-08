Entregan el Premio Municipal de la Juventud 2022 en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Cómo una muestra del agradecimiento por todo el esfuerzo, dedicación, compromiso y responsabilidad, el municipio a través del Instituto Municipal de la Juventud en Ahome entregó la tarde de este viernes el Premio Municipal de la Juventud 2022.

Durante el acto, Karen Félix Peralta, directora del IMJU comentó que desde dicha área tienen una mano amiga dispuesta a trabajar con sus talentos, aptitudes y necesidades.

"En esta nueva etapa les decimos fuerte y claro que vienen cosas buenas para ustedes. Muchas felicidades, para nosotros todos son ganadores y esto es señal de que vienen cosas buenas", dijo.

Los galardonados son: en la categoría Deportivo, Ana Cecilia de la Rosa Beltrán; en la categoría Social, David Gilberto Espinoza Aboyte; en Logro Académico, Marcela Aguirre Valdez; Abraham Alejo Goldman Valdez en el ámbito Salud; en el ámbito de Emprendimiento Jesús Mariano Valdez ; en el ámbito de Discapacidad e Inclusión, Adoniram Abinelec Castro López; en Cultura Aleya Saraí Leyva Castro quien también se llevó el Premio al Mérito Juvenil.

En nombre de los galardonados, Sarahí Leyva agradeció la distinción especialmente a su madre por siempre apoyarla, a sus hijas, esposo, hermanas, familia quienes siempre han estado para impulsarla, apoyarla en la que más me gusta hacer, música.

"Conocimiento adquirido en casi 20 años, desde muy chiquita comencé y dos gracias a las autoridades, a Dios por este reconocimiento y esto me compro este a seguir comentando los valores en nuestros niños y jóvenes ahomenses", indicó.

Cabe mencionar que el IMJU decidió también galardonar a aquellos jóvenes que no fueron seleccionados en las categorías a través de premios que se sortearon durante la misma ceremonia, esto como una muestra de reconocimiento y agradecimiento por todo su esfuerzo.

Los participantes fueron: Francisco Acosta Sauceda por su compromiso y actitud ejemplar hacia la sociedad, Step Alejandro Bojórquez quién estuvo nominado en la categoría de Cultura, Oscar Romero Félix quién estuvo nominado en má categoría de emprendimiento, Jesús Manuel Ruiz quién estuvo en la categoría Social, Victoria López quien participó en la categoría de Servicio a la Salud, Juan Carlos Gabriel Carlón quién estuvo en la categoría Social, Edwin Peñuelas y Danna Sofía Vega quienes participaron en la categoría Cultural, Isabela Soto quién estuvo nominada en la categoría Social y en la categoría del Deporte Jesús Manuel Lim, entre otros.

En representa del alcalde Gerardo Vargas Landeros, el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro se dijo contento de poder estar en este evento en el que se le da el espacio que los jóvenes merecen.

Te recomendamos leer:

"Es un placer saludarlos, felicitar a los galardonados pero también a todos los que participaron, todos merecen el reconocimiento desde el momento en el que pusieron su esfuerzo y dedicación, no existe ninguna actividad en la vida que no vaya acompañada de disciplina. Invitarlos a que sigan por este camino, no se aparten del buen camino porque por el buen camino, nadie se pierde", señaló.