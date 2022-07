Entregan pavimentación en la colonia Praderas de Villa en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con una inversión de poco más de 3.5 millones de pesos, el municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas, COMUN y Japama pavimentó la calle Emiliano Zapata en el tramo de Leona Vicario a la Mariano Matamoros en la colonia Praderas de Villa.

Esta obra además contempló la rehabilitación de la línea principal de alcantarillado sanitario, agua potable, la construcción de pavimento con concreto hidráulico y banquetas de concreto. De acuerdo a los datos técnicos se constó de una longitud de 162.7 metros lineales, de 11 metros de ancho.

Durante la entrega, el alcalde Gerardo Vargas Landeros hizo hincapié en el compromiso de atender las principales necesidades de la gente como son los servicios públicos, en este caso, de calles con pavimento.

"La prioridad es atender a los grupos mas vulnerables, en esta calle con muchos años de retraso el tema no nada más era las lluvias, sino que en temas de emergencias no podían transitar. No nada más pavimentamos, cambiamos las 42 tomas que hay, pusimos las banquetas, había árboles que habían levantado las poquitas banquetas, esta calle les va a durar toda la vida. Gracias por la paciencia que me tuvieron a la administración del doctor Rubén Rocha y a la mía. Gracias a todas las dependencias que en conjunto lo pudimos lograr, no fue fácil, fueron dos millones y medio de pavimento y el resto de agua potable y descarga de drenaje, todo por arriba es nuevo y por abajo también", indicó.

Asimismo, reconoció que el municipio se lo dejaron hecho giras en donde la prioridad es resolver el tema de los colectores caídos.

Te recomendamos leer:

Por su parte, Jaime Romero Barreras, secretario de Obras Públicas habló de la necesidad que había en este sector de la ciudad de este tipo de obras de pavimentación.