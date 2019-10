Entregan silla de ruedas a mochitense que desde hace 15 años se accidentó

Los Mochis, Sinaloa.- “Tuve un accidente hace 15 años y se me amoló el fémur. Me operaron dos veces y ya no pude caminar sin muletas y ahorita hace poco me pegué otra caída y me volví a lastimar. No tenía silla de ruedas y voy agradecer toda mi vida por el regalo que se me hizo en este momento que más lo ocupo.”

Así se expresó don Maximiliano, padre de Flor Molina, quien hace una semana, en el banderazo de entrega pavimento de concreto hidráulico de la calle Palo de Brasil, en Infonavit Palos Verdes, pidió ante el alcalde Manuel Guillermo Chapman una silla de ruedas para su padre, que tuvo un accidente hace 15 años y se le complica mucho caminar.

El día de ayer, la silla de ruedas fue entregada en su domicilio.

Flor Molina, la gestora del apoyo a la silla de ruedas para su padre, comentó que en su momento dudó de recibir el apoyo; sin embargo, en aproximadamente 7 días ya estaba el personal del Ayuntamiento de Ahome en su casa haciendo la entrega de la silla de ruedas, que ellos con recurso propio no podían adquirir.

“La verdad es que yo tuve temorcito y dije a lo mejor no me la dan, o quién sabe cuándo esté la silla, y la verdad es que no, me sorprendió que vinieron hasta mi casa tal cual se me dijo en un principio.”