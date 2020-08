Entregan trípticos informativos a usuarios de la vía pública en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Agentes de la Unidad de Vialidad de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, realizan la entrega de mil trípticos y folletos a los usuarios de la vía pública, que contiene información sobre sus derechos y obligaciones.

El MC Lamberto Valenzuela Armenta y Jasciel Irán Drew Ibarra, visitaron las dependencias municipales, entre ellas DGSPYTM, Tesorería Municipal, Didesol, Educación, Vialidad y Transporte, la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, así como diversas empresas privadas.

En esas dependencias entregaron información a los encargados, y a las personas que acudían a realizar trámites diversos. Esta campaña se denomina Todos por una movilidad segura y forma parte del Programa de Seguridad y Cultura Vial de la Unidad de Vialidad de Ahome.

“Se trata de que la gente conozca estos derechos y obligaciones que tienen al utilizar la vía pública (peatón, conductor y pasajero) y crear conciencia en ellos para que utilicen correctamente la vía pública, para evitar que se vean involucrados en un hecho de tránsito”, comentó Valenzuela Armenta.

Entrega de trípticos. Cortesía

Dentro de los derechos de los peatones, figura el de Seguridad al desplazarse en la vía pública, Acceder a un sistema de movilidad libre, segura e incluyente. Y sus obligaciones son: Cruzar las calles en las esquinas o en las zonas específicas de paso, Dar preferencia de paso y asistencia a las personas que utilicen ayudas técnicas o tengan movilidad limitada y Al abordar o descender de un vehículo, no deberán obstaculizar la circulación.

Es obligación de los automovilistas, No transportar un número de personas superior al número de plazas o asientos cuya capacidad posea el vehículo, No cargar sobre sus piernas niños, mascotas u objetos al conducir y No operar o accionar teléfonos celulares o cualquier otro aparato mecánico o electrónico mientras los vehículos se encuentren en movimiento.

Tríptico. Cortesía

Y los ciclistas, tienen derecho a una movilidad segura y preferencial. Y en contraparte, tienen la obligación de Acatar las indicaciones de los señalamientos y dispositivos que regulan la circulación, entre otras.

