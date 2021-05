Equipo de Robótica de Trapiche sostiene charla con Briseida Acosta en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A fin de compartir experiencias, consejos y mensajes de motivación, el equipo de Robótica del Trapiche sostuvieron una charla virtual con Briseida Acosta, campeona nacional de Taekwondo.

Durante este encuentro, los cinco jóvenes que este jueves participaron en el Torneo de Robótica Lego First pudieron plantear a la destacada deportista sus inquietudes y sus ideas.

Experiencia

Cabe mencionar que este torneo se llevó a cabo en el cual, el Museo Interactivo Trapiche partició por primera vez de manera virtual luego de participar de manera presencial otros años en ciudades como Monterrey y Guadalajara obteniendo primeros y segundos lugares compitiendo con equipos de toda la República.

En esta charla, los jóvenes plantearon a Briseida Acosta el objetivo de su proyecto, el cual, estuvo basado en la activación física basado en la creación de tecnología que involucra la robótica y el deporte aterrizando este programa en beneficio de la comunidad.

Asimismo, cuestionaron por qué su amor al deporte y la disciplina que implica el Taekwondo a lo que Briseida comentó que su interés por el ejercicio viene de familia; sin embargo, hizo énfasis en que es cuestión de querer y amor a lo que se hace.

“Viene de familia, es muy importante eso, creo que si no me hubieran inculcado eso creo que no estuviera aquí, mi papá es instructor de Taekwondo y mi mamá siempre me apoyó”, respondió,

Mientras que la joven Jeniffer Norlyn Castro le preguntó que si cuántas horas le dedicaba a sus entrenamientos a lo que la campeona especificó que en lo personal practica dos veces al día, cinco o seis días a la semana desentendiendo la carga que tenga siendo de dos horas cada sesión.

Otro de los jóvenes preguntó como era su preparación antes de cada combate.

“La mente siempre está trabajando junto con el cuerpo, es algo que te ayuda mucho, siempre tienes que estar visualizando, a mí me ha funcionado que cuando estoy entrenando imagino a mis rivales”, contestó la deportista.

De igual forma, preguntaron a Briseida si desde el inicio de su camino por el Taekwondo visualizó su deporte como su profesión aclarando que no fue así, sino que las circunstancias se fueron dando y que gracias a su dedicación, empeño yy disciplina ha podido llegar hasta donde está en este momento.

Competencia

En este torneo participaron José Ramiro Carrazco, Carlos Eliezer Izaguirre, Jeniffer Norlyn Castro, José Manuel Bojorgez y José Guadalupe Álvarez junto a su profesor Joel Elpidio Romero.

Al respecto, Paola Ruíz Solano, directora de Comunicación Institucional señaló que este estos jóvenes que compitieron en este torneo se han formado en la Academia de Robótica de Museo Interactivo Trapiche.