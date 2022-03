Es cuestión de voluntad lo del venadario de El Fuerte: Protección Civil

El Fuerte, Sinaloa.- Lo que ven en el venadario de El Fuerte es una falta de voluntad para desahogar todo lo que se le ha pedido, manifestó Omar Mendoza Silva.

El delegado de Protección Civil del Gobierno del Estado de Sinaloa en la zona norte comentó esto luego de que el responsable del venadario diera a conocer que no puede subsanar el programa de responsabilidad civil porque no son un negocio, solo una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

Alternativa

Dijo que existe otra opción, la cual es una carta de responsabilidad civil ante notario público donde él se hace responsable de todo lo que suceda ahí. “Que al final del día tenemos que tener esa garantía para las personas que visitan el lugar”.

Añadió que sobre el resto del desahogo interno de Protección Civil está un dictamen eléctrico que sí lo puede desahogar y la capacitación del personal.

Leer más: Alcalde de Ahome asiste a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

“Son varias cosas que no tienen ninguna limitante, solo la voluntad de hacerlo. No podemos nosotros absorber ese riesgo al darle un permiso y que pase algo. Si él no puede cumplir, de entrada, no tendrá el permiso del visto bueno del instituto estatal de Protección Civil para que pueda operar de manera turística hasta que no se cumpla con eso.”