Es de cobardes señalar cuando no se tienen las pruebas: Carlos Valle Saracho

Los Mochis, Sinaloa.- Para señalar con la boca es fácil y cualquier puede hacerlo, pero quien denuncia tiene la obligación de demostrar lo que dice. Así se refirió el regidor del PAS Carlos Roberto Valle Saracho sobre el señalamiento hecho por José Luis Polo Palafox, presidente de Fedasin, con respecto a que él está atrás de la solicitud de un nuevo corralón en Ahome.

Las pruebas

“No me preocupa ni me mueve ni siquiera un cabello las manifestaciones hechas por el seudolíder de abogados. Tampoco me preocupa lo que diga este tipo porque es una persona que se maneja con falsedades, pero todo el que acusa tiene la obligación de probar y él está acostumbrado a acusar pero sin probar. Es una manera muy cobarde estar haciendo señalamientos y no nada más contra mi persona, sino contra muchos políticos. Yo les digo que se cuiden de él, en este caso a Feliciano Castro, porque primero llega como amigo y cuando ya no le sirves se vuelve en contra.”

Cuestionado si conoce a Humberto Gastélum, solicitante del nuevo corralón, el edil del Partido Sinaloense dice que sí, pero negó que sea su amigo o que lo esté utilizando como prestanombres para beneficiarse con este espacio que ya está en análisis de la Comisión de Gobernación.

“Lo único que es cierto es que abracé el proyecto, lo vi con buenos ojos, como lo dije antes, porque no pueden obligar al pueblo bajo un monopolio en donde le cobran mucho. Claro, lo conozco, es un pequeño empresario, tenía Bicicletas El Charro; se ha acercado a mí como ha tenido acercamiento con el Ayuntamiento; él planteó el proyecto y lo abracé; todo lo que beneficie al pueblo lo apoyaré”, indicó.

Asimismo, afirmó que estos señalamientos tiene otros trasfondos que lejos están de aportar un beneficio a la ciudadanía.

“Tiene otros trasfondos. Vamos a empezar con una serie de quién es Polo Palafox y vamos a poner historia de todos los que se le ha prestado amistad y los ha traicionado”, abundó.

Valle Saracho señaló también las acusaciones que Polo Palafox ha hecho de manera constante a la administración municipal, específicamente contra el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Campaña

“Esa persona no va a marcar la agenda de gobierno con sus críticas infundadas y no probadas. Ha dicho que la basura y no ha probado. Es parte de esa campaña, me quiere golpear a mí, él a todo le saca jugo. El alcalde a mi ver está trabajando eficaz, se nota que es una administración dinámica.”

Confirmó su apoyo a este nuevo corralón que estaría por la Mochis-Topolobampo, pero aclaró que no está atrás de él.

