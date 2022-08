“Es evidente el rompimiento PAS-Morena en Sinaloa”: Diputada

Los Mochis, Sinaloa.- Es evidente que los compromisos que se hicieron entre el Partido Sinaloense (PAS) y Morena se rompieron; sin embargo, los pasistas mantienen su rol de trabajo, incluso, más fuerte de cara al proceso del 2024, confirmó la diputada local Elizabeth Chía Galaviz.

Incumplimiento

“En el proceso electoral hubo convenios que aquí en el estado no se cumplieron, y nosotros le damos vuelta a la página y seguimos trabajando. No pasa nada, no queremos involucrarnos en una situación de dimes y diretes, de chismes, cuando hay temas más importantes que atender aquí en el estado de Sinaloa”, indicó.

En ese sentido, la diputada local aseguró no conocer los detalles sobre la salida de 14 congresistas del PAS en Sinaloa que supuestamente fueron señalados por intromisión en el pasado proceso interno Morena.

“No tengo certeza de esta salida. No te puedo decir porque no hemos revisado, pero hay una libre participación; cada quien es libre de decidir en qué partido quiere estar, tenemos claro eso. Lo que te puedo decir es que estamos trabajando de la mano a nivel nacional”, enfatizó.

De igual forma, sostuvo que desde el PAS en todo momento han sido respetuosos de los partidos políticos, en este caso, de la elección interna de Morena. Los pasistas que tuvieron interés en atender una convocatoria que fue pública y abierta, lo hicieron aunque hoy pudieran estar siendo relegados.

“Nosotros lo hemos venido manifestando, somos respetuosos de la vida interna de los partidos políticos, somos respetuosos. Ellos (Morena) van a resolver. Lo que te puedo decir es que nuestro Partido Sinaloense sigue trabajando. No nos podemos meter en esos temas, salvo comentar que el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda está tejiendo relaciones fuertes a nivel nacional”, mencionó.

Elizabeth Chía, diputada local. Foto: Debate

Se deslindan

Chía González insistió en que, con lo que respecta al tema político, específicamente con los consejeros, es un tema interno de Morena en donde cada quien busca sus propios intereses.

Te recomendamos leer:

El dato

Salida masiva de pasistas

Luego de la salida de Héctor Melesio Cuen Ojeda del gabinete de Rubén Rocha Moya, comenzó una desbandada de funcionarios del PAS en el estado y en los municipios.