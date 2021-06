Es falso que digan que los productores nos estamos robando el agua: AARFS

Los Mochis, Sinaloa.- Tras la declaración de la Conagua en la que dijo que los productores estaban robando el agua de consumo humano, Marte Vega Román dijo que esto los hizo enojar porque es totalmente falso.

"Yo salgo en defensa de los productores y digo que es totalmente falso, los agricultores no nos estamos robando el agua. No es válido que siempre le echen la culpa al agricultor de todo, que somos los que contaminamos, que somos los que nos llevamos todos los recursos, y ahora que nos estamos robando el agua".

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS) manifestó que es injusto y que no se vale, ya que la realidad es que Conagua nada más está soltando 12 metros cúbicos de presa para los otros usos como el de consumo humano.

Y que les quede muy claro que es muy diferente trasladar 12 metros cúbicos en un canal lleno a trasladarlos en un canal seco. En un canal seco esos 12 metros cúbicos no llegan a ningún lado, se pierden en el camino.

Mencionó que se necesita reconocer eso, pues es una ineficiencia de parte de ellos y no deberían de estarle echando la culpa a los módulos.

"Si bien es cierto, tenemos como 690 millones de metros cúbicos, y lo que estamos consumiendo ahorita son 12 metros cúbicos, da un millón diario. Efectivamente tenemos agua para 2 años, pero estamos a días de que le entre agua a las presas ya, entonces no hay motivo para estar sufriendo esta crisis teniendo esos volúmenes en presa de 690 millones de metros cúbicos, y aquí queriéndonos echar la culpa porque el agua no llega a las comunidades", expuso.

Mencionó que en una manera de no saber operar en este tiempo de crisis no se vale echarle la culpa a alguien.

"Porque para nosotros también es muy fácil echarle la culpa que no está soltando el agua necesaria.Y echándonos la culpa unos con otros no ganamos nada, lo que debemos de hacer es trabajar de la mano, y resolver este problema, y cómo: abriéndole la llave allá arriba en la presa".

Vega Román recalcó que los 12 metros cúbicos que están soltando de la presa son deficientes y es imposible que lleguen a kilómetros y kilómetros a un poblado porque el líquido se pierde en el camino de lo seco que están los canales.

"Repito, los canales están secos porque no hay agua de uso agrícola, y le quieren echar la culpa a los agricultores que se la están robando y no es cierto, es falso, y lo que deben hacer es echar más agua, no va a pasar nada porque estamos a días de que empiece a entrar agua a las presas".

Comentó que el problema del agua no deja de ser un tema del día porque la crisis del vital líquido es muy fuerte, y se va a seguir batallando mucho para que llegue el agua para consumo doméstico a las diferentes comunidades.