¡Es hora de ayudar! Se realiza el “Tapatón 2021” en El Fuerte, Sinaloa

Sinaloa.- Con una participación muy favorable, se llevó a cabo la segunda etapa del “Tapatón 2021”, organizado por la Asociación Civil Casa Valentina Culiacán, en donde se contó con la colaboración del Instituto Municipal de la Juventud, el Sistema DIF y el Ayuntamiento de El Fuerte. En el evento se contó con la presencia de la Alcaldesa Nubia Ramos Carbajal, quien participó en la donación de plástico pet.

En su mensaje, la Presidenta reconoció el enorme trabajo que realiza la IAP en el área de atención de niños con cáncer, “este es un año más que el Ayuntamiento de El Fuerte se suma a esta noble causa… sabemos que es una lucha continua para las familias, para las niñas y niños que luchan contra este mal (cáncer), sabemos que no es fácil cuando no hay recursos, cuando no hay medicamentos, cuando no hay para las comidas… qué bueno que Casa Valentina está buscando como ayudar”, indicó en su mensaje la Alcaldesa Nubia Ramos.

También señaló la Presidenta que durante su gobierno se mantuvo el compromiso social, donde se apoyó siempre a causas nobles como la que es motivo de esta actividad, también invitó a la población a sumarse y seguir apoyando estas actividades que impulsan la solidaridad entre la sociedad, “nos sentimos muy orgullosos de ustedes (organizadores), decirles que desde la trinchera donde nosotros estemos vamos a seguir apoyándoles, nos sumamos a este gran esfuerzo porque así como ustedes hay instituciones que apoyan a niños con cáncer… el principal ejemplo nos lo dan nuestros hijos, muchos niños se han sumado a donar, por nuestros hijos debemos de seguir trabajando por una mejor sociedad”, finalizó la Alcaldesa Ramos Carbajal.

Leer más: Organización 1 del SNTE 27 pone en tela de juicio el cambio de semáforo a color verde en Sinaloa

Por su parte, Elizabeth López Rojo directora de Casa Valentina, señaló que la institución que representa busca aminorar el duro caminar de las familias que padecen cáncer, “tener a un hijo internado es lo peor que le puede pasar a un padre de familia, estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento, con la Presidenta Nubia Ramos, gracias por apoyar esta lucha que busca que los niños recuperen la salud… reciclar es vida para nuestros niños y para el planeta”, indicó Elizabeth López.