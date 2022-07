“Es mi pasión ser carnicero”: Manuel sigue el ejemplo de su padre, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Manuel Arturo Gracia Serrano nació en el año de 1964 en Delicias, Chihuahua; sin embargo, a la edad de dos años de edad, sus padres emigraron a esta ciudad de Los Mochis, en donde se establecieron y en donde su vida familiar se ha desarrollado con altas y bajas.

Comentó que su padre era de profesión militar y su mamá, enfermera. Ambos conformaron una familia y establecieron una carnicería como negocio para el sustento de la familia.

“Cuando tenía como 10 años de edad, mi padre me llevaba a la carnicería, en donde solamente ayudaba a hacer mandados, buscar morralla, llevar las bolsas a los clientes y así, poco a poco fui aprendiendo hasta que comencé a cortar la carne”, enfatizó.

Don Manuel señaló que tras haber pasado los años, su padre hizo a un lado la carnicería para establecer un negocio de venta de tacos de carne asada, fue entonces que tiempo después retomó la carnicería y logró mantenerse estable.

Como su padre

“Yo siempre quise ser como mi papá, no de ser militar, porque eso no me gusta, sino el lado de ser comerciante, pues aprendí bien el oficio de carnicero. Me va bien, no me puedo quejar y si las cosas las haces porque te gusta, qué mejor”, subrayó.

Asimismo, detalló que durante su primer matrimonio estableció una carnicería en el Mercado San Francisco, y con el paso del tiempo logró consolidar esa carnicería.

No obstante, se separó de su primer matrimonio y el negocio se vino abajo, situación que tiempo después logró superar con esfuerzo y dedicación.