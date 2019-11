Es necesaria reelección de un rector: Juan Eulogio Guerra

Los Mochis, Sinaloa.- En la UAS se oponen a que sea cambiada la ley orgánica de esta institución porque no está contemplada la comunidad universitaria y violenta la autonomía, además de que quienes la suscriben no es gente representativa y que lo único que quieren es que no haya reelección, manifestó Juan Eulogio Guerra Liera.

El rector de la UAS expuso que únicamente quieren cambiar el mecanismo de elección, regresar a aquellos tiempos donde tenían el voto unitario y los jóvenes pasaban más tiempo fuera del aula haciendo campaña que dentro del aula. "Pero además plantean que no haya reelección, y déjenme decirles que a distancia y sin conflicto de interés, puesto que en su servidor se materializó la reelección, si ustedes me preguntan qué tan adecuada es la reelección, es necesaria", dijo.

Argumentó que un rector durante los cuatro años, cuando aprende el camino, los mecanismos y conoce las puertas, sale para que entre un nuevo rector, cuando en un segundo periodo el rector aplica todo lo que ha aprendido.

"Ya sabemos dónde hay que tocar 3 veces, donde hay que patear la puerta y dónde hay que ponerse a un lado en cuanto se abra, meterse. Sí es necesaria la reelección, no como un tributo individual sino como una forma de aprovechar la experiencia de quien temporalmente está al frente de la universidad".

Añadió que quienes promueven que se cambie la ley orgánica, no es gente representativa y que además no están planteando cómo mejorar la ley orgánica para conseguir más presupuesto, mejorar la investigación y la docencia.

EL DEBATE

Pago de aguinaldos en el aire

Por otra parte, Guerra Liera, mencionó que el pago de aguinaldos para los trabajadores está en el aire y que se requieren entre 560 a 600 millones de pesos para cerrar el año.

Añadió que la institución tiene un déficit estructural de mil 735 millones de pesos que tienen que ver con cerca de 5 mil trabajadores que tienen la jubilación dinámica.

Destacó que después de batallar, la universidad va a recibir 112 millones de pesos los últimos días, los cuales irán directamente a la bolsa para el pago de aguinaldos y la quincena de los trabajadores.

En el tema del incremento salarial, manifestó que el emplazamiento a huelga está para el 13 de diciembre.

"Está el sindicato solicitando el 15 por ciento de aumento salarial directo al salario y 5 por ciento a prestaciones. "Puede sonar excesivo, pero se quedan cortos, se requiere mucho más para nivelar el salario de los trabajadores, pero la política salarial en los últimos años se ha centralizado a nivel del gobierno federal y ellos nos mandan el monto que debemos ofrecer de incremento. Este año fue de 3.35 por ciento", dijo.

Mencionó que este incremento salarial desde enero la universidad lo da, para la diferencias en febrero y marzo, pero resulta que el incremento salarial no viene en el presupuesto.