Es represión política en mi contra la clausura: Villegas

Los Mochis, Sinaloa.- A un día de la clausura del restaurante del exgerente de la Japama, Luis Felipe Villegas Castañeda, reiteró que esta acción se trata evidentemente de una acción con tintes políticos debido a que ha sido él uno de los principales críticos del actual gobierno municipal de Billy Chapman.

Como se informó ayer, el Sushiko fue clausurado por trabajadores de la dirección de Inspección y Normatividad y elementos de la fuerza pública por presuntamente no contar con el permiso de uso de suelo correcto, estando en una zona mixta, es decir, habitacional y comercial.

Revanchismo político

En conferencia de prensa, el exfuncionario municipal dijo: “Yo lo veo como un ataque político directo, definitivamente, porque de alguna manera pertenezco al grupo que ha estado haciendo los señalamientos en contra, del que está poniendo las denuncias de juicio político. Por cierto estuvimos en Culiacán solicitando un amparo federal para que el Congreso actúe con respecto a los juicios políticos que se han puesto, tal vez le llegó la noticia al alcalde y eso le molestó”, señaló.

Con respecto al cierre de su establecimiento, añadió que el trámite por lo que procede de tal manera es absurdo y hasta el día de hoy no tiene conocimiento de que se haya actuado en otro local de misma manera, por lo que, reiteró, esta acción fue dirigida y en su contra.

“Lo que veo es que están tomando este pretexto de una supuesta falta administrativa para clausurar mi local. Ciertamente en la Ley está que tenemos que tener el uso de suelo para tramitar una licencia de construcción, pero el local está construido y ha funcionado como local comercial por más de 30 años. Es absurdo que estén pidiendo el uso de suelo en una calle que es de uso mixto. Hay casa habitación pero también está plagado de comercios”.

En ese sentido, consideró que esto no debe ser motivo para llegar a la clausura, pues para ello existen multas administrativas o requerimientos, lo cual nunca tuvo.

Utilizan la fuerza máxima, porque se presentaron hasta con la fuerza pública. No sé en qué estaban pensando, que soy un delincuente o que me conocen que se atreven a actuar de esa manera”.

Dijo que está por promover un proceso de defensa administrativa.

Represor de empleos

Durante la rueda de prensa, Villegas Castañeda estuvo acompañado de integrantes del consejo consultivo de Canirac. Sin embargo, en esta muestra de apoyo no se vio al presidente del organismo, Alejandro Félix Limón.

Elías Urías Rodríguez, miembro del Consejo y como expresidente de Canirac, calificó que esta acción es lamentable pues el Gobierno está siendo represor del generador de empleos.

Con respecto a la ausencia de Félix Limón, se limitó a decir que no conoce el motivo. Afirmó que debe estar encabezando esta defensa en contra de un agremiado.

“Esto nos afecta como empresarios porque imagínense cuánta gente queda sin un sustento. En lo personal me afecta, me duele que un compañero que ha dado mucho por el municipio se le afecte de esta manera. Estamos para apoyarlo. Desconozco por qué no está presente el presidente. Muy buena pregunta, porque debería de estar aquí”.

Más clausuras

Ayer, los inspectores también clausuraron varias tiendas de conveniencia de cadena nacional, supuestamente por falta de persmiso para operar.